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Трамп отреагировал на выступление Мюллера словами «дело закрыто»

Выступление спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о российском вмешательстве подтверждает невиновность президента США. Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Ничего не изменилось <...> Доказательства были недостаточными и поэтому в нашей стране человек [в таком случае] считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — заявил Трамп.

Политика
Мюллер ушел в отставку и заявил о закрытии «российского дела»

28 мая Мюллер на пресс-конференции объявил о закрытии дела о российском вмешательстве в американские выборы. Также он сообщил об уходе из Минюста США.

Спецпрокурор отметил, что выдвижение обвинений против президента Дональда Трампа изначально не рассматривалось его командой как возможный исход дела. При этом, по словам Мюллера, если бы у команды была уверенность в том, что президент не совершал преступления, он бы сообщил об этом.

Теги: Дональд Трамп, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы
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