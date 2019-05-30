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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента прокомментировал решение суда, который отменил приговор активисту по обвинению в нарушении правил благоустройства города. Дело было заведено до принятия в России закона об оскорблении власти
Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему неизвестно о каких-либо консультациях с администрацией президента о том, являются ли те или иные фразы оскорблением власти, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

«Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение», — ответил Песков.

29 марта в России вступили в силу два закона, которые установили административную ответственность за распространение недостоверных новостей и за оскорбление власти и государственных символов. Они были внесены в Госдуму в конце 2018 года группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. Закон об оскорблении власти предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первое нарушение, до 200 тыс. руб. или арест на 15 суток за повторное. Кроме того, сайты с оскорблениями блокируются Роскомнадзором.

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Мужчина в Татарстане вывесил баннер на мосту в декабре 2018 года, до принятия закона об оскорблении власти. Активиста обвинили в нарушении статьи административного кодекса Татарстана о нарушении правил благоустройства. Но Верховный суд республики решил, что мост не является средством наружной информации и что правила благоустройства не были нарушены. Штраф суд отменил.

Первое наказание за оскорбление власти российский суд назначил в конце апреля. Жителя Новгородской области обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. за нецензурное высказывание о Владимире Путине в социальной сети «ВКонтакте».

Президентский Совет по правам человека рекомендовал Путину отклонить оба закона и отправить их на доработку.

Авторы: Андрей Гатинский, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, оскорбление
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