Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента прокомментировал решение суда, который отменил приговор активисту по обвинению в нарушении правил благоустройства города. Дело было заведено до принятия в России закона об оскорблении власти

Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему неизвестно о каких-либо консультациях с администрацией президента о том, являются ли те или иные фразы оскорблением власти, передает корреспондент РБК.

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

«Ну, с вашей точки зрения, как? Ну вот я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение», — ответил Песков.

29 марта в России вступили в силу два закона, которые установили административную ответственность за распространение недостоверных новостей и за оскорбление власти и государственных символов. Они были внесены в Госдуму в конце 2018 года группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. Закон об оскорблении власти предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за первое нарушение, до 200 тыс. руб. или арест на 15 суток за повторное. Кроме того, сайты с оскорблениями блокируются Роскомнадзором.