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В кабмине не поддержали штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала проект закона депутатов от КПРФ, предполагающий введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в документе.

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Законопроект был внесен в Госдуму в середине апреля. Парламентарии предложили штрафовать чиновников за «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение» к гражданам или группам граждан. Как отмечалось в пояснительной записке, некоторые чиновники и представители законодательной власти публично оскорбляют граждан, обвиняя в их «обездоленном положении», что может привести к негативным социальным процессам.

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Документ предполагает введение для чиновников штрафа за оскорбление граждан в размере 50–100 тыс. руб. За распространение от имени госслужащих оскорбительных высказываний штраф, в соответствии с документом, может составить 100–500 тыс. руб.

Теги: Правительство, власть, оскорбление
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