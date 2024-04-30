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Хинштейн «не увидел плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников

Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед назначением
Хинштейн считает, что «зонами недоступности» для представителей ЛГБТ должны стать структуры, работающие с детьми и молодежью. В апреле депутат заявил, что самарский чиновник состоит в отношениях с мужчиной, после чего тот уволился
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в интервью самарскому изданию «Обозрение» заявил, что не видит «ничего предосудительного и плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на высокие должности.

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — считает парламентарий.

По словам Хинштейна, ему бы не хотелось, чтобы его сыновей учили те, кто «представляет нетрадиционные сексуальные ценности». «Зонами недоступности» для таких людей должны стать учреждения и структуры, которые напрямую работают с детьми, подростками и молодежью, полагает депутат. В качестве примера он назвал региональные министерства молодежной политики, образования и науки. Парламентарий считает, что, если воспитанием детей занимаются «представители нетрадиционных сексуальных меньшинств», это «создает очень серьезные риски».

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Фото:пресс-служба Верховного суда РФ

Вопрос Хинштейну был задан на фоне недавнего увольнения главы министерства молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева. 11 апреля Хинштейн написал в телеграм-канале, что чиновник состоит в отношениях со своим подчиненным. Парламентарий заявил, что не стал бы акцентировать на этом внимание, если бы речь шла «о любом другом чиновнике», а не министре, отвечающем за молодежную политику «в многомиллионном регионе, который сотрясают ЛГБТ-скандалы» (Верховный суд России признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в стране). Бурцев отверг утверждения Хинштейна, но подал в отставку, заявив, что считает неправильным «кидать тень на молодежную политику региона».

В интервью «Обозрению» Хинштейн заявил, что в Самарской области «в последнее время возникло сразу несколько таких скандалов» и сделал предположение «о некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем, чтобы оказывать влияние на детей».

В декабре 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Спустя год Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским. В ноябре 2023-го президент Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ — «это тоже часть общества, это тоже то, чем живут люди», и «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры» (Путин выступал на заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, речь тогда зашла о присуждении кинопремий). Тремя годами ранее он обещал, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Хинштейн ЛГБТ чиновники Самарская область
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