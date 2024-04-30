Хинштейн «не увидел плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников

Хинштейн считает, что «зонами недоступности» для представителей ЛГБТ должны стать структуры, работающие с детьми и молодежью. В апреле депутат заявил, что самарский чиновник состоит в отношениях с мужчиной, после чего тот уволился

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в интервью самарскому изданию «Обозрение» заявил, что не видит «ничего предосудительного и плохого» в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на высокие должности.

«Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно», — считает парламентарий.

По словам Хинштейна, ему бы не хотелось, чтобы его сыновей учили те, кто «представляет нетрадиционные сексуальные ценности». «Зонами недоступности» для таких людей должны стать учреждения и структуры, которые напрямую работают с детьми, подростками и молодежью, полагает депутат. В качестве примера он назвал региональные министерства молодежной политики, образования и науки. Парламентарий считает, что, если воспитанием детей занимаются «представители нетрадиционных сексуальных меньшинств», это «создает очень серьезные риски».

Вопрос Хинштейну был задан на фоне недавнего увольнения главы министерства молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева. 11 апреля Хинштейн написал в телеграм-канале, что чиновник состоит в отношениях со своим подчиненным. Парламентарий заявил, что не стал бы акцентировать на этом внимание, если бы речь шла «о любом другом чиновнике», а не министре, отвечающем за молодежную политику «в многомиллионном регионе, который сотрясают ЛГБТ-скандалы» (Верховный суд России признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в стране). Бурцев отверг утверждения Хинштейна, но подал в отставку, заявив, что считает неправильным «кидать тень на молодежную политику региона».

В интервью «Обозрению» Хинштейн заявил, что в Самарской области «в последнее время возникло сразу несколько таких скандалов» и сделал предположение «о некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем, чтобы оказывать влияние на детей».

В декабре 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Спустя год Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистским. В ноябре 2023-го президент Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ — «это тоже часть общества, это тоже то, чем живут люди», и «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры» (Путин выступал на заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, речь тогда зашла о присуждении кинопремий). Тремя годами ранее он обещал, что в России «не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам».