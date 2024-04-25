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Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай

Госсекретаря США Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай

Госсекретаря США Энтони Блинкена в шанхайском аэропорту Хунцяо встретили без красной ковровой дорожки. Видео выхода госсекретаря из самолета в новостном сюжете показал телеканал PBS.

У трапа Блинкена встречал генеральный директор шанхайского отделения министерства иностранных дел Китая Конг Фуан. Также госсекретаря в аэропорту приветствовали два американских дипломата, работающих в Китае.

В Шанхае Блинкен посетил баскетбольный матч местных команд, далее он отправится в Пекин. В китайской столице госсекретарь встретится с главой МИД страны Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Какие «самые четкие» предупреждения повез в Китай Энтони Блинкен
Политика
Энтони Блинкен

Поездка Блинкена в Китай является для США способом расшатать связь Пекина и Москвы, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в Вашингтоне недовольный углублением взаимодействия России и КНР.

«Визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на Китайскую Народную Республику», — цитирует агентство Рябкова.

В Пекине не будут договариваться с США в ущерб российским интересам, подчеркнул он.

FT узнала о планах Блинкена лично предупредить Китай о санкциях
Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен

Визит Блинкена в Китай начался 24 апреля и продолжится три дня. Это вторая поездка госсекретаря США в страну менее чем за год. Дипломат обсудит с китайскими чиновниками военную операцию России на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Южно-Китайском море.

Блинкен намерен предупредить власти Китая, что Вашингтон и его партнеры становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии.

Стороны также обсудят продвижение работы по договоренностям, к которым пришли президент США Джо Байден и Си Цзиньпин в ноябре 2023 года. Тогда стороны заявили о возобновлении и об общих мерах по борьбе с поставками синтетического опиоида фентанила.

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Энтони Блинкен Китай США
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