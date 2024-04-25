Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай
Госсекретаря США Энтони Блинкена в шанхайском аэропорту Хунцяо встретили без красной ковровой дорожки. Видео выхода госсекретаря из самолета в новостном сюжете показал телеканал PBS.
У трапа Блинкена встречал генеральный директор шанхайского отделения министерства иностранных дел Китая Конг Фуан. Также госсекретаря в аэропорту приветствовали два американских дипломата, работающих в Китае.
В Шанхае Блинкен посетил баскетбольный матч местных команд, далее он отправится в Пекин. В китайской столице госсекретарь встретится с главой МИД страны Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.
Поездка Блинкена в Китай является для США способом расшатать связь Пекина и Москвы, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в Вашингтоне недовольный углублением взаимодействия России и КНР.
«Визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на Китайскую Народную Республику», — цитирует агентство Рябкова.
В Пекине не будут договариваться с США в ущерб российским интересам, подчеркнул он.
Визит Блинкена в Китай начался 24 апреля и продолжится три дня. Это вторая поездка госсекретаря США в страну менее чем за год. Дипломат обсудит с китайскими чиновниками военную операцию России на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и ситуацию в Южно-Китайском море.
Блинкен намерен предупредить власти Китая, что Вашингтон и его партнеры становятся все более нетерпимыми к отказу Пекина прекратить поставлять Москве технологии.
Стороны также обсудят продвижение работы по договоренностям, к которым пришли президент США Джо Байден и Си Цзиньпин в ноябре 2023 года. Тогда стороны заявили о возобновлении и об общих мерах по борьбе с поставками синтетического опиоида фентанила.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас