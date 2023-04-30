Зеленский объявил о передаче Францией «мощного бронетанкового пакета»

Зеленский провел «сверхчасовой» разговор с Макроном, в ходе которого проинформировал его о ситуации на фронте и перспективах на май—июнь. Украинский президент также сообщил о передаче Францией «мощного бронетанкового пакета»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогам которого украинский лидер объявил о передаче Францией «мощного бронетанкового пакета», об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Так, Зеленский в ходе «сверхчасового» разговора подробно проинформировал Макрона о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае—июне. Отдельно украинский президент акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских вооруженных сил.

«Была выражена благодарность за уже предоставленную Францией оборонную помощь и доcтигнута договоренность о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя. <...> Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета», — говорится в сообщении.

После начала российской военной операции на Украине французский лидер неоднократно призывал стороны к переговорам и множество раз созванивался как с Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. О последней такой беседе в Кремле сообщали 11 сентября.

В феврале 2023 года Макрон призвал усилить поддержку Украины, поскольку Россия, по его словам, предпочла развитие конфликта мирным договоренностям. Париж передал Киеву несколько пакетов помощи, а также первым одобрил поставки Украине танков западного производства — колесных AMX-10 RC. Зеленский тогда отмечал, что видит изменение позиции Макрона по отношению к Москве со времени, когда тот говорил о недопустимости унижения России.

Россия критикует поставки западного оружия Украины и настаивает, что военная операция все равно достигнет своих целей. Россия щелкает американские вооружения на Украине как орехи, ее войска уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок, говорил Путин в июне 2022 года. Со схожим заявлением в феврале 2023 года выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — сказал он.