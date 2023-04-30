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Утечка данных разведки США ,  
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WP узнала о решении ряда стран переждать обострение между США и Россией

WP узнала, что ключевые страны решили переждать обострение отношений США и России

Ключевые развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от растущего противостояния между США с одной стороны и России и Китая с другой, а в некоторых случаях «используют это соперничество в своих целях», сообщает The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.

Материалы свидетельствуют, что президент США Джо Байден сталкивается с препятствиями, пытаясь получить глобальную поддержку своих усилий «по борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая», пишет газета. По ее данным, такие страны как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, хотят остаться в стороне.

Это видно на примере Пакистана, который получил миллиарды долларов помощи США в области экономики и безопасности, но теперь сильно зависит от китайских инвестиций и кредитов. Согласно одному из утекших документов, в марте государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что ее страна «больше не может пытаться сохранять золотую середину между Китаем и Соединенными Штатами» и назвала сотрудничество с Пекином стратегическим.

В еще одном документе от 17 февраля говорилось, что Исламбад ожидал возобновления давления Запада с целью поддержать резолюцию ООН, осуждающую Россию за начало военных действий на Украине. Помощник премьера Пакистана Шахбаза Шарифа предупреждал, что поддержка документа поставит под угрозу переговоры с Россией в сфере торговли и энергетики.

Индия также не хочет выбирать, на чью сторону встать — России или США, пишет WP. Источники издания, знакомые с позицией Нью-Дели, говорят, что он не поддерживает военные действия на Украине, но в то же время полагается на Москву и должен поддерживать энергетические и экономические связи с Россией.

Последствия обострения отношений США с Россией особенно остро ощущаются в Египте, который ежегодно получает более $1 млрд в виде помощи от Вашингтона, но при этом укрепил связи с Москвой. WP со ссылкой на утекшие документы пишет, что Каир «пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи как со стороны России, так и со стороны США». Издание ранее сообщало, что Египет собирался изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию, но затем передумал и решил делать боеприпасы для Украины. В Кремле данные о намерениях Каира передать вооружение Москве назвали «уткой».

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