В Киеве по мере того, как партнерство с Вашингтоном становилось все более напряженным, все чаще стали держать свои намерения в тайне. В частности, вторжение в Курскую область согласовано с американской стороной не было, пишет NYT

Курская область (Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press)

По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным и в Киеве все чаще решали держать свои намерения в тайне, пишет The New York Times.

В частности, вторжение в Курскую область согласовано с американскими военными советниками не было: украинские войска «тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию».

Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. К концу января этого года ущерб от вторжения составил около 750 млрд руб. В середине марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск под председательством российского президента Владимира Путина сообщил, что освобождено 86% территории Курской области.

Как пишет газета, на Украине иногда считали американцев «властными и контролирующими», а те, в свою очередь, порой не могли понять, почему украинцы просто не прислушиваются к хорошим советам. В то время как в США сосредоточивались на достижимых целях, на Украине постоянно стремились реализовать более масштабные планы. В Киеве часто считали, что американцы их сдерживают: они пытались добиться быстрых успехов, в то время как в Вашингтоне хотели убедиться, что украинцы не проиграют, отмечает NYT.

В Киеве злились из-за того, что Соединенные Штаты не могли или не хотели предоставить все необходимые им вооружения. В Вашингтоне, в свою очередь, были возмущены необоснованными, по их мнению, требованиями украинской стороны и ее нежеланием предпринимать политически рискованные шаги для укрепления своих сил.

Разногласия отмечались уже в первые недели конфликта. Когда американские генералы предложили Киеву помощь после начала полномасштабных боев, они столкнулись со стеной недоверия, сообщает издание. «Мы воюем с русскими. Вы — нет. Почему мы должны вас слушать?» — заявил, как пишет NYT, американской стороне на тот момент командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, ныне главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ). Однако генерал быстро осознал, что американцы могли предоставить разведданные о ходе боевых действий, которые Киев получить не мог. Соперничество между Сырским и на тот момент главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным усугубило ситуацию.

У Залужного также сложились напряженные отношения с американским генералом Марком Милли, занимавшим тогда пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Как пишет NYT, в ходе телефонных разговоров Милли мог подвергнуть сомнению запросы украинцев и давать советы по ведению боев на основе спутниковых данных, после чего наступало неловкое молчание, и Залужный прерывал разговор. Иногда он просто игнорировал звонки американского генерала, сообщает NYT.

Чтобы быть на связи, Пентагон придумал сложную телефонную схему: помощник Милли звонил главе Национальной гвардии Калифорнии генерал-майору Дэвиду Болдуину. Тот, в свою очередь, созванивался с американским предпринимателем, специализирующимся на строительстве дирижаблей, Игорем Пастернаком, который рос во Львове вместе с занимавшим в то время пост министра обороны Алексеем Резниковым. Глава Минобороны затем выслеживал Залужного и, по словам Болдуина, говорил ему: «Я знаю, что ты злишься на Милли, но ты должен ему позвонить». Впоследствии общение переросло в партнерство, сообщает газета.

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