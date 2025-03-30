NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в Германии

Вскоре после начала боев в 2022 году украинские генералы отправились в немецкий Висбаден, где договорились с американскими военными о партнерстве, включающем передачу разведданных и планирование военных операций, пишет NYT

Михаил Забродский (Фото: Oleksiy Kovalyov / Zuma / Global Look Press)

Весной 2022 года, через два месяца после начала военных действий на Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились из Киева в Висбаден с тайной миссией, пишет The New York Times. В этом городе находится штаб-квартира армии США в Европе и Африке.

Высокопоставленные украинские военные, одним из которых оказался генерал-лейтенант Михаил Забродский, приехали в штаб, чтобы обсудить роль американцев в украинских операциях против России, это должно было стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов», говорится в расследовании издания. «Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — пишет издание.

Они встретились с генерал-лейтенантом Кристофером Донахью, командующим 18-й воздушно-десантной дивизией. Прежде он руководил подразделением сил спецназа «Дельта» и участвовал в операциях против террористов в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. «Мне нужно было выяснить: кто этот генерал Донахью? Каковы его полномочия? Что он может для нас сделать?» — вспоминает Забродский. По его словам, на первой встрече Донахью заявил: «Я никогда не солгу вам. Если вы солжете мне, нашему сотрудничеству конец».

Стороны договорились о партнерстве, которое, среди прочего, включало обмен разведывательной информацией, разработку стратегии и планирование операций ВСУ. В его рамках была создана оперативная группа Dragon, которая передавала Украине данные о целях не только на поле боя, но и на российских территориях вне зоны боев — военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать удары по Крыму, пишет газета. При этом поддерживать украинские удары за пределами новых регионов американцы изначально отказывались. Кроме того, в рамках оперативной группы Dragon США отказывались передавать Украине данные о местонахождении высокопоставленных российских чиновников и военных, чтобы не сделать их целями ВСУ. Детали, откуда США получали информацию о целях, Вашингтон не передавал Киеву.

Как пишет NYT, администрация Байдена «раз за разом санкционировала тайные операции, которые она ранее запрещала», — вначале американские военные советники отправились в Киев, а затем начали действовать и на приближенных к фронту территориях. Вначале их было всего чуть больше десятка, но после число американских советников начало увеличиваться. «Чтобы не вызывать воспоминаний об американских военных советниках, отправленных в Южный Вьетнам, их стали называть «экспертами по предметной области». Затем, после перестановок в руководстве Украины, для укрепления доверия и координации администрация более чем утроила число офицеров в Киеве, примерно до трех десятков, теперь их можно было просто назвать советниками», — рассказывает NYT.

Одновременно с этим украинские офицеры координировали действия с американцами в Висбадене. В частности, именно там обсуждались планы украинских попыток контрнаступления.

Долгое время США отказывались и передавать Украине установки HIMARS. Однако, когда это было сделано, именно группа в Висбадене курировала ракетные удары, наносимые HIMARS, — «для запуска операторам требовалась специальная электронная ключ-карта, которую американцы могли деактивировать в любое время».

После передачи Украине ракет ATACMS их применение также обсуждалось в Висбадене. Украинцы добивались разрешения на удары далеко вглубь России, однако в итоге им позволили их использовать только в ограниченном районе в приграничье. «ЦРУ также было уполномочено отправлять офицеров в Харьковскую область для оказания помощи своим украинским коллегам в операциях внутри этой зоны», — пишет NYT. Однако украинское вторжение в Курскую область согласовано с американскими военными советниками не было: ВСУ «тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию».

Российские власти не раз называли западные государства прямыми участниками военных действий на Украине. Президент Владимир Путин в прошлом сентябре заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он отметил, что Украина не в состоянии наносить такие удары самостоятельно, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает.