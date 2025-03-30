 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в Германии

Сюжет
Военная операция на Украине
Вскоре после начала боев в 2022 году украинские генералы отправились в немецкий Висбаден, где договорились с американскими военными о партнерстве, включающем передачу разведданных и планирование военных операций, пишет NYT
Михаил Забродский
Михаил Забродский (Фото: Oleksiy Kovalyov / Zuma / Global Look Press)

Весной 2022 года, через два месяца после начала военных действий на Украине, два украинских генерала под дипломатическим прикрытием отправились из Киева в Висбаден с тайной миссией, пишет The New York Times. В этом городе находится штаб-квартира армии США в Европе и Африке.

Высокопоставленные украинские военные, одним из которых оказался генерал-лейтенант Михаил Забродский, приехали в штаб, чтобы обсудить роль американцев в украинских операциях против России, это должно было стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов», говорится в расследовании издания. «Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — пишет издание.

Они встретились с генерал-лейтенантом Кристофером Донахью, командующим 18-й воздушно-десантной дивизией. Прежде он руководил подразделением сил спецназа «Дельта» и участвовал в операциях против террористов в Ираке, Сирии, Ливии и Афганистане. «Мне нужно было выяснить: кто этот генерал Донахью? Каковы его полномочия? Что он может для нас сделать?» — вспоминает Забродский. По его словам, на первой встрече Донахью заявил: «Я никогда не солгу вам. Если вы солжете мне, нашему сотрудничеству конец».

В МВФ допустили завершение конфликта на Украине в конце года
Политика
Фото:Oleg Petrasiuk / Reuters

Стороны договорились о партнерстве, которое, среди прочего, включало обмен разведывательной информацией, разработку стратегии и планирование операций ВСУ. В его рамках была создана оперативная группа Dragon, которая передавала Украине данные о целях не только на поле боя, но и на российских территориях вне зоны боев — военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать удары по Крыму, пишет газета. При этом поддерживать украинские удары за пределами новых регионов американцы изначально отказывались. Кроме того, в рамках оперативной группы Dragon США отказывались передавать Украине данные о местонахождении высокопоставленных российских чиновников и военных, чтобы не сделать их целями ВСУ. Детали, откуда США получали информацию о целях, Вашингтон не передавал Киеву.

Как пишет NYT, администрация Байдена «раз за разом санкционировала тайные операции, которые она ранее запрещала», — вначале американские военные советники отправились в Киев, а затем начали действовать и на приближенных к фронту территориях. Вначале их было всего чуть больше десятка, но после число американских советников начало увеличиваться. «Чтобы не вызывать воспоминаний об американских военных советниках, отправленных в Южный Вьетнам, их стали называть «экспертами по предметной области». Затем, после перестановок в руководстве Украины, для укрепления доверия и координации администрация более чем утроила число офицеров в Киеве, примерно до трех десятков, теперь их можно было просто назвать советниками», — рассказывает NYT.

Одновременно с этим украинские офицеры координировали действия с американцами в Висбадене. В частности, именно там обсуждались планы украинских попыток контрнаступления.

Долгое время США отказывались и передавать Украине установки HIMARS. Однако, когда это было сделано, именно группа в Висбадене курировала ракетные удары, наносимые HIMARS, — «для запуска операторам требовалась специальная электронная ключ-карта, которую американцы могли деактивировать в любое время».

После передачи Украине ракет ATACMS их применение также обсуждалось в Висбадене. Украинцы добивались разрешения на удары далеко вглубь России, однако в итоге им позволили их использовать только в ограниченном районе в приграничье. «ЦРУ также было уполномочено отправлять офицеров в Харьковскую область для оказания помощи своим украинским коллегам в операциях внутри этой зоны», — пишет NYT. Однако украинское вторжение в Курскую область согласовано с американскими военными советниками не было: ВСУ «тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив поставляемое коалицией оборудование на российскую территорию».

Российские власти не раз называли западные государства прямыми участниками военных действий на Украине. Президент Владимир Путин в прошлом сентябре заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он отметил, что Украина не в состоянии наносить такие удары самостоятельно, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина США Военная операция на Украине ВСУ Германия
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В МИДе пояснили механизм внешнего управления после идеи Путина по Украине
Политика
Минобороны Украины создало подразделение для развития космических войск
Политика
В МИД Украины призвали привлечь Россию к ответственности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет выступать в МытищахСпорт, 14:37
Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской областиПолитика, 14:19
NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в ГерманииПолитика, 14:04
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом в финале Кубка РоссииСпорт, 13:53
Стрелявший из окна по прохожим в Бибирево получил 4,5 года колонииОбщество, 13:46
Геннадий Орлов впервые с 2020 года прокомментирует матч «Зенита»Спорт, 13:41
Замглавы архангельский администрации умер после игры в хоккейПолитика, 13:39
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Чемпион КХЛ посадил в запас основного голкипера после двух пораженийСпорт, 13:22
Минобороны сообщило об уничтожении 170 украинских военных ракетным ударомПолитика, 13:16
Белорус выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлонуСпорт, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Российская ски-альпинистка ответила на сообщения о смене гражданстваСпорт, 12:52
В Британии снесут особняк, балы в котором посещала Джейн ОстинОбщество, 12:44
СК завел дело о преступлениях ВСУ в Мартыновке Суджанского районаПолитика, 12:43