WP узнала об идее Европы отправить воздушные и морские силы на Украину

В ближайшее время на Украину направят специальную группу, чтобы определить, сколько военнослужащих потребуется и где их следует разместить, пишет газета. Москва заявляет, что против «военной интервенции» под видом миротворцев

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В Европе сместили фокус внимания в сторону развертывания воздушных и морских сил после достижения перемирия на Украине из-за ограничений, связанных с отправкой наземных войск, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

По данным газеты, в ближайшие недели европейские страны планируют направить в страну специальную группу, чтобы определить, сколько военнослужащих потребуется для переброски туда и где их следует разместить. Они также обсудят усиление украинской армии для удержания будущей линии фронта.

Как отмечает издание, усилия Великобритании и Франции по отправке миротворцев на Украину столкнулись с нежеланием других европейских стран размещать там войска без гарантий поддержки со стороны США. Недавний саммит «коалиции желающих» не привел к публичным обязательствам со стороны других европейских стран из-за сомнений в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке таких сил.

Европа отвергла требование России снять западные санкции в обмен на прекращение огня в Черном море, они стали камнем преткновения в стремлении США распространить прекращение огня на Черное море, пишет WP. Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что сейчас «не время» отменять санкции и что оно не наступит, пока «не будет установлен мир».

Европейские чиновники обвиняют президента России Владимира Путина в затягивании прекращения огня с целью добиться уступок и вбить клин между Европой и США, отмечает газета. Если Россия хочет обсудить санкции, «всем придется поговорить с нами», заявил один из европейских чиновников. Они признают, что смягчение санкций будет частью переговоров, но, по их мнению, сначала должно быть достигнуто временное прекращение огня. Многие при этом сомневаются, что долгосрочное перемирие будет достигнуто в ближайшее время, сказал другой европейский чиновник.

Некоторые страны отказались от идеи развертывания сил без обещания поддержки со стороны США в случае нападения. «Я хочу, чтобы американцы были на нашей стороне», — заявил Макрон. Однако он призвал быть готовыми к тому, что Вашингтон не согласится. «Мы не можем сказать, что, если американцы не присоединятся к нам, мы ничего не будем делать», — подчеркнул французский лидер.

Американский президент Дональд Трамп не дал никаких обещаний, указывает газета. По словам европейских дипломатов, в его администрации подают неоднозначные сигналы даже в частных беседах. В то же время один французский чиновник уверен, что Трамп не исключает поддержки США и что усилия прилагаются «в полной гармонии с нашими американскими партнерами, которые заинтересованы в таком подходе».

Страны, граничащие с Россией, опасаются, что развертывание сил на Украине может ослабить их собственную оборону. Некоторые, например Польша, заявили, что предоставят логистическую поддержку вместо отправки солдат. Однако президент Франции пообещал, что любые войска, отправленные на Украину, не приведут к сокращению численности сил в Восточной Европе.

Италия и Германия также не готовы отправлять войска на Украину.

Бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что нужно четко определиться с планом, «прежде чем говорить о численности войск». В частности, нужно прийти к консенсусу по поводу того, как реагировать в случае нападения.

«Если они будут размещены там для того, чтобы удержать Россию от нарушения режима прекращения огня, если когда-либо будет установлено реальное прекращение огня, тогда они должны быть способны что-то сделать», — убежден генерал.

В МИД России считают, что Лондон и Париж «вынашивают замысел военной интервенции» на Украине под видом миротворческой миссии. «Вновь обращаем внимание, что мы категорически против такого сценария, чреватого прямым столкновением России и НАТО», — предупредила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.