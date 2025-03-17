Зеленский подписал закон, разрешающий отправку ВСУ в другие страны

В период действия на Украине военного положения подразделения ВСУ могут находиться за рубежом «для обороны и отпора агрессии против Украины», следует из документа

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет в период действия военного положения направлять подразделения Вооруженных сил Украины за границу. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

В документе говорится, что подразделениям ВСУ в период военного положения следует находиться за рубежом «для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно ст. 51 Устава ООН». Предполагается, что решение об отправке украинских военнослужащих в третьи страны будет принимать президент Украины.

В украинский парламент законопроект был внесен в начале января. В пояснительной записке говорилось, что в связи с продолжающимися боевыми действиями появилась необходимость «усовершенствовать механизм направления военнослужащих на территории стран-партнеров». Пребывание украинских военнослужащих за границей позволит ускорить получение военной техники, а также быстрее обучиться ее использованию «для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», следует из документа.

Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 5 февраля 2025 года оба режима были продлены до 9 мая.