Зеленский подписал закон, разрешающий отправку ВСУ в другие страны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет в период действия военного положения направлять подразделения Вооруженных сил Украины за границу. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
В документе говорится, что подразделениям ВСУ в период военного положения следует находиться за рубежом «для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины согласно ст. 51 Устава ООН». Предполагается, что решение об отправке украинских военнослужащих в третьи страны будет принимать президент Украины.
В украинский парламент законопроект был внесен в начале января. В пояснительной записке говорилось, что в связи с продолжающимися боевыми действиями появилась необходимость «усовершенствовать механизм направления военнослужащих на территории стран-партнеров». Пребывание украинских военнослужащих за границей позволит ускорить получение военной техники, а также быстрее обучиться ее использованию «для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», следует из документа.
Военное положение на Украине было объявлено 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на территорию страны. На следующий день, 25 февраля, Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. 5 февраля 2025 года оба режима были продлены до 9 мая.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов