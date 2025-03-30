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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 170 украинских военных ракетным ударом

Сюжет
Военная операция на Украине
Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил специальных операций Главного разведывательного управления страны
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 170 украинских военных ракетным ударом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) страны.

Помимо этого, ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах, отметили в Минобороны.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

26 марта Минобороны отчиталось об ударах по инфраструктуре аэродромов, предприятиям по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотниками Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

28 марта российское военное ведомство сообщило об ударах украинских военных по энергообъектам России и заявило, что Вооруженные силы Украины продолжили атаки, несмотря на заявление Киева после переговоров в Саудовской Аравии. По информации Кремля, мораторий на удары по энергетике действует с 18 марта и распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы и хранилища, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

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