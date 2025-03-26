Минобороны отчиталось об ударах по инфраструктуре аэродромов Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродромов Украины, предприятиям по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления БПЛА, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — говорится в сообщении.

Также средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 58 беспилотников самолетного типа.



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