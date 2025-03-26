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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударах по инфраструктуре аэродромов Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродромов Украины, предприятиям по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления БПЛА, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах», — говорится в сообщении.

Также средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы HIMARS производства США и 58 беспилотников самолетного типа.

Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 26 марта силы ПВО сбили над регионами России и акваторией моря девять украинских дронов. Пять беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, еще два — над акваторией Черного моря.

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Украина Россия Военная операция на Украине ВС РФ Минобороны
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