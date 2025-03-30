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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Минэнерго США призвало не наращивать, а модернизировать ядерный арсенал

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Ядерное оружие США устарело, считает глава Минэнерго страны Крис Райт. Прежде он говорил, что при Трампе наступит «ядерный ренессанс. Президент призывает к сокращению арсеналов
Крис Райт
Крис Райт (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США нужно не наращивать запасы ядерного оружия, а модернизировать его, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью Fox News.

Райт напомнил, что первое ядерное оружие было создано в рамках проекта «Манхэттен» (в 1941 году президент Франклин Рузвельт одобрил программу по созданию атомной бомбы. Впоследствии в 1945 -м на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены разработанные в рамках проекта атомные бомбы). По словам министра, это позволило закончить Вторую мировую войну раньше и «заложило основу победы [США] в холодной войне».

После этого на протяжении трех десятилетий не создавалось новых ядерных вооружений, это привело к устареванию американского арсенала, заявил Райт. США нужно его модернизировать и убедиться, что оружие «в первоклассном состоянии», призывает он. При этом глава Минэнерго подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия.

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Райт прежде говорил, что при Дональде Трампе наступит «долгожданный американский ядерный ренессанс».

Трамп призывает к сокращению ядерных арсеналов, он говорил о планах обсудить это с Россией и Китаем. В конце января республиканец заявил, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это будет поддержано остальным миром.

По данным SIPRI, на начало 2024 года общемировой запас составлял 12 121 ядерную боеголовку. На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ядерное оружие США Минэнерго США
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