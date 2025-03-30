Минэнерго США призвало не наращивать, а модернизировать ядерный арсенал
США нужно не наращивать запасы ядерного оружия, а модернизировать его, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью Fox News.
Райт напомнил, что первое ядерное оружие было создано в рамках проекта «Манхэттен» (в 1941 году президент Франклин Рузвельт одобрил программу по созданию атомной бомбы. Впоследствии в 1945 -м на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены разработанные в рамках проекта атомные бомбы). По словам министра, это позволило закончить Вторую мировую войну раньше и «заложило основу победы [США] в холодной войне».
После этого на протяжении трех десятилетий не создавалось новых ядерных вооружений, это привело к устареванию американского арсенала, заявил Райт. США нужно его модернизировать и убедиться, что оружие «в первоклассном состоянии», призывает он. При этом глава Минэнерго подчеркнул, что нельзя допустить применения ядерного оружия.
Райт прежде говорил, что при Дональде Трампе наступит «долгожданный американский ядерный ренессанс».
Трамп призывает к сокращению ядерных арсеналов, он говорил о планах обсудить это с Россией и Китаем. В конце января республиканец заявил, что денуклеаризация России, США и Китая «вполне возможна» и это будет поддержано остальным миром.
По данным SIPRI, на начало 2024 года общемировой запас составлял 12 121 ядерную боеголовку. На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.
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