Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

По Будапештскому меморандуму Киев вернул российское ядерное оружие, собственного украинского вооружения у него не было, заявил Ричард Гренелл

Ричард Гренелл (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Ядерное оружие, которое Украина по Будапештскому меморандуму передала России, изначально было российским и лишь оставалось на украинской территории, заявил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт», — написал он в X.

Вместе с тем, Гренелл согласился с другим пользователем соцсети, который написал, что Россия нарушила соглашение.

Будапештский меморандум был подписан между Россией, США, Украиной и Великобританией в 1994 году. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Согласно документу «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины» (пункт 2 меморандума).

Украинские власти обвиняют Москву в нарушении соглашения с 2014 года в связи с присоединением Крыма. Президент Владимир Зеленский в начале 2022-го упомянул, что если Россия нарушает Будапештский меморандум, то Украина вправе отказаться от своего безъядерного статуса.

Российское руководство называло угрозу Киева получить ядерное оружие одной из причин военной операции. Российский МИД подчеркивает, что Москва выполняет Будапештский меморандум, и обвиняет в его нарушении США и Украину.

Президент Владимир Путин в 2014 году на вопрос о Будапештском меморандуме напомнил о смене власти на Украине во время Евромайдана, которую иногда называют революцией.

«А если это революция, что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи, после революции 1917 года, возникает новое государство. А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», — сказал президент России.