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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины спрогнозировали сокращение населения

Минсоцполитики Украины спрогнозировало сокращение населения до 25 млн к 2051-му
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине к середине века будут жить около половины от численности на 2022 год, следует из доклада Минсоцразвития.
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Население Украины на начало 2022 года составило 42 млн человек, к августу 2023-го сократилось до 36,3 млн человек. В будущем депопуляция продолжится и численность украинцев может достичь 28,9 млн человек к 2041 году и 25,2 млн к 2051-му, следует из инерционного прогноза украинского Минсоцразвития, доклад опубликован на сайте ведомства.

В случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев, обеспечению достойной жизни и воспроизводству населения, возможен и оптимистичный сценарий. Согласно ему, численность населения Украины может достичь к 2041 году 33,9 млн человек, а к 2051-му 31,6 млн человек.

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Фото:Cheney Orr / Reuters

Из 36,3 млн по состоянию на август прошлого года только 31,5 млн человек жили на подконтрольных Киеву территориях.

Кроме того, в связи с конфликтом между Россией и Украиной растет преждевременная смертность, снижается средняя продолжительность жизни. В 2020 году этот показатель для мужчин-украинцев составлял 66,4 года, в 2023 году он упал почти на десять лет — до 57,3 лет. Украинки в 2020 году жили в среднем 76,2 года, в 2023 году этот показатель также сократился — до 70,9 лет.

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По подсчетам ООН, к началу 2024 года свои дома были вынуждены покинуть примерно 10 млн украинцев, две трети из них выехали за рубеж, остальные живут в других регионах Украины. «Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Чиновники Еврокомиссии предупреждали, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго. Согласно самому пессимистичному сценарию из составленных ЕК, население Украины может сократиться на треть до 2052 года.

По данным Politico, власти Украины обсуждают с ЕС способы вернуть украинцев для поддержания экономики. Один из европейских дипломатов отметил, что ожидает увеличения давления в связи с принятием закона о реформах системы мобилизации на Украине.

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