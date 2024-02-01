 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины

Адвокат: в Белгороде ФСБ задержала волонтера Гейслер, которая помогала беженцам
Надин Гейслер собирала гуманитарную помощь для беженцев, помогала с эвакуацией и возвращением людей на Украину. ФСБ задержала ее в поезде, ее обвиняют в призывах к деятельности против безопасности государства
Надин Гейслер
Надин Гейслер (Фото: nadin_geisler / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Белгороде задержали Надин Гейслер (Надежда Россинская) — волонтера, которая оказывает помощь украинским беженцам, сообщил РБК адвокат Евгений Соколов, который занимается одним из ее административных дел. Гейслер связалась с Соколовым, поскольку он является ее доверенным лицом.

По словам адвоката, девушка сообщила, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК; до семи лет лишения свободы) из-за якобы призывов к донатам на поддержку Вооруженных сил Украины.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, и в настоящее время она находится под стражей в белгородском управлении спецслужбы, сообщил Соколов.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Белгородской области.

Как число беженцев в мире достигло рекорда. Инфографика
Политика

Гейслер занимается оказанием помощи украинским беженцам, в том числе содействием в эвакуации людей, в том числе инвалидов из зоны боевых действий, а также помогает тем, кто оказался в России и хочет вернуться домой на Украину, говорится в ее соцсетях. Волонтер также собирает пожертвования на товары первой необходимости для беженцев — продукты, воду, термоодеяла и генераторы.

По данным ООН по состоянию на январь 2024 года, около 10 млн украинцев вынуждены были покинуть дома из-за боевых действий, почти половина из них — женщины, еще треть — дети. ТАСС со ссылкой на данные силовых структур в прошлом году писал, что в Россию с Украины и Донбасса с февраля 2022 года прибыли 5,4 млн беженцев.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова
Волонтер Беженцы с Украины ФСБ задержание Белгород
Материалы по теме
Беженцы столкнулись с «давней проблемой льготников» при выдаче лекарств
Общество
ООН назвала число беженцев с Украины
Политика
Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 16:58
Связанная с помощью Киеву сделка в сенате США оказалась под угрозой срыва Политика, 18:20
Понравившийся жене Макрона игрок покинул Кубок Азии из-за секс-скандала Спорт, 18:14
В Минобразования Литвы оценили отказ от русского как второго иностранного Общество, 18:10
На Варшавском шоссе в Москве загорелся рейсовый автобус. Видео Общество, 18:07
Фермеры заблокировали Евроквартал в Брюсселе, где идет саммит по Украине Политика, 18:05
Глава ФССП рассказал о взыскании имущества уехавших из России должников Недвижимость, 18:05
В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины Политика, 18:01
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Что сделает российские ИТ-продукты более конкурентоспособными РБК и Softline, 17:58
Страны ЕС утвердили использование доходов от замороженных активов России Политика, 17:49
«Спартак» договорился с Газизовым об урегулировании многомиллионных исков Спорт, 17:44
Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США Инвестиции, 17:41
Почему нельзя перезванивать на незнакомый номер. Тест РБК и Сбер, 17:32
Путин запретил награды, напоминающие видом или названием государственные Политика, 17:32
Полицейские пресекли заезд дрифтеров по льду Москвы-реки. Видео Общество, 17:22