В Белгороде задержали волонтера, помогавшего беженцам с Украины
В Белгороде задержали Надин Гейслер (Надежда Россинская) — волонтера, которая оказывает помощь украинским беженцам, сообщил РБК адвокат Евгений Соколов, который занимается одним из ее административных дел. Гейслер связалась с Соколовым, поскольку он является ее доверенным лицом.
По словам адвоката, девушка сообщила, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК; до семи лет лишения свободы) из-за якобы призывов к донатам на поддержку Вооруженных сил Украины.
Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, и в настоящее время она находится под стражей в белгородском управлении спецслужбы, сообщил Соколов.
РБК направил запрос в управление ФСБ по Белгородской области.
Гейслер занимается оказанием помощи украинским беженцам, в том числе содействием в эвакуации людей, в том числе инвалидов из зоны боевых действий, а также помогает тем, кто оказался в России и хочет вернуться домой на Украину, говорится в ее соцсетях. Волонтер также собирает пожертвования на товары первой необходимости для беженцев — продукты, воду, термоодеяла и генераторы.
По данным ООН по состоянию на январь 2024 года, около 10 млн украинцев вынуждены были покинуть дома из-за боевых действий, почти половина из них — женщины, еще треть — дети. ТАСС со ссылкой на данные силовых структур в прошлом году писал, что в Россию с Украины и Донбасса с февраля 2022 года прибыли 5,4 млн беженцев.
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