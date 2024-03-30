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Военная операция на Украине ,  
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Гладков решил продлить «дистанционку» в белгородских школах

Гладков: школы в приграничных районах и Белгороде останутся на «дистанционке»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дистанционное обучение для школьников в Белгороде и приграничных районах области было введено осенью 2022 года. На фоне участившихся обстрелов Гладков решил продлить «дистанционку» как минимум до конца учебного года
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Белгородские власти на заседании оперштаба решили продлить до конца учебного года дистанционный режим обучения в школах, расположенных в приграничных с Украиной районах, а также в Белгороде, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях на сегодня, к сожалению, невозможно», — подчеркнул глава региона.

Он также рассказал, что к настоящему времени уже 5 тыс. находятся за пределами Белгородской области, из них 1300 вчера прибыли в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу.

«Еще одно решение мы вчера приняли: разрешаем, а точнее, даем возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты, если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать. В ближайшие два дня проведем обход по этим организациям и посмотрим, насколько заявления владельцев соответствуют действительности», — добавил Гладков.

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Политика

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ с 2022 года (в том же году в приграничных с Украиной школах и вузах было введено дистанционное обучение). С начала этого года атаки ВСУ участились. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, также власти неоднократно сообщали о попытках прорыва диверсантов.

На фоне атак Гладков 16 марта сообщил, что в Белгороде ограничат работу учебных заведений и торговых центров. Тогда планировалось, что торговые центры будут закрыты 17–18 марта, а в школах и колледжах на 18–19 марта будут отменены занятия, в том числе дистанционные. Спустя несколько дней глава региона решил объявить эвакуацию порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков дистанционное обучение обстрелы Белгород Военная операция на Украине
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