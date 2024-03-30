Гладков назвал число эвакуированных из Белгородской области детей

За пределы Белгородской области вывезли 5 тыс. детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне, 29 марта, 1,3 тыс. детей прибыли в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу. «Благодарен, как всегда, руководителям регионов, которые встречают наших детей, как своих», — заявил Гладков.

На заседании оперативного штаба, которое прошло 29 марта, приняли решение ввести дистанционное обучение в четвертой четверти учебного года в приграничных муниципалитетах, Белгороде и Яковлевском городском округе. На всех остальных территориях Белгородской области остается очное обучение, уточнил Гладков. В 30-километровой зоне от границы проводить занятия в кружках и секциях «на сегодня, к сожалению, невозможно», добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В середине марта из-за сложной обстановки власти приняли решение начать вывозить детей из региона. Об эвакуации 9 тыс. детей Гладков объявил 19 марта, они пробудут за пределами региона минимум три недели. Готовность принять детей выразили власти нескольких регионов.

В частности, 29 марта 200 детей отправили в Нижегородскую область, 330 человек — в Ямало-Ненецкий автономный округ. Детей разместили в оздоровительном лагере, санаторно-лесной школе, кампусе ямальского многопрофильного колледжа, филиале этого же колледжа и центре духовно-нравственного воспитания.