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Российский посол сравнил власти Британии с фанатами «Торпедо»

Посол Андрей Келин: ситуация не та, чтобы говорить о разрыве отношений с Великобританией
Власти Британии ведут себя как футбольные фанаты, считает посол Андрей Келин: в конфликте Москвы и Киева они «болеют» за Украину и не воспринимают аргументы другой стороны
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

То, как власти Великобритании общаются со сторонами вооруженного конфликта Москвы и Киева, можно сравнить с отношением футбольных фанатов к их любимой команде, сказал в интервью RTVI посол России в Лондоне Андрей Келин.

Чтобы иметь «более широкое восприятие реального положения дел», власти Британии и граждане этой страны должны учитывать и российскую точку зрения, но этого не происходит, считает дипломат. «Это, понимаете, это как в футболе. Вот есть болельщики за «Торпедо», скажем, они болеют только [за «Торпедо»]. А в Лондоне болеют за Украину и никакую аргументацию больше не воспринимают», — сказал Келин. По словам посла, такая позиция ведет «к неправильному процессу принятия решений».

Келин заявил, что двусторонние отношения Москвы и Лондона в политической, экономической, гуманитарной, научной и других областях ухудшились по вине Британии, «это ее чистая инициатива, разрушение этой архитектуры», и обсуждать что-то с британскими чиновниками «не имеет никакого смысла».


В то же время посол исключил вероятность разрыва дипломатических отношений между странами, отметив, что для обсуждения такой перспективы «сейчас ситуация совершенно не та». «Разрыв — это когда страны находятся в состоянии войны. Мы не находимся в состоянии войны с Великобританией и полагаем, что нам необходимо сохранить канал дипломатических отношений», — сказал Келин, добавив, что аналогичной точки зрения придерживаются и в Лондоне.

С февраля 2022 года Британия выделила несколько пакетов помощи Украине и тренировала военных ВСУ; премьер Риши Сунак говорил, что украинская сторона должна одержать победу. Лондон пообещал передать Киеву танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин на это заявил, что России придется реагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом». В британском Минобороны в ответ сказали, что российские власти «намеренно распространяют дезинформацию», армия Соединенного Королевства десятилетиями использует подобные снаряды и они не имеют отношения к ядерному оружию.

Также Лондон несколько раз вводил против российских компаний, чиновников, военных, предпринимателей и других лиц персональные санкции. Москва называла их незаконными и принимала ответные меры. В МИДе считают, что Британия, так же как США, Германия и Франция, не могут претендовать на роль посредников в урегулировании конфликта, поскольку они «дискредитировали себя» поддержкой Украины.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания посол России Андрей Келин Военная операция на Украине «Торпедо»
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