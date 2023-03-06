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В Турции допустили отказ от F-16 ВВС США в пользу российской альтернативы

Среди возможных альтернатив Турция рассматривает самолеты из Китая, России или европейский истребитель Eurofighter
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Турция может отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть альтернативные варианты, в том числе российскими истребителями. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан в разговоре с «РИА Новости».

«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет $20 млрд», — сказал Эрхан. По его словам, Анкара совершила ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые «устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами».

Среди возможных альтернатив он назвал самолеты из Китая, России или истребитель ЕС Eurofighter. При этом Эрхан не уточнил, о каких моделях китайских и российских истребителей идет речь.

В начале февраля глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара надеется на здравый смысл в США в отношении поставок истребителей F-16.

«Мы также ожидаем, что это будет завершено позитивными и конкретными шагами в ближайшее время. Сильная Турция, сильные турецкие вооруженные силы, сильное НАТО», — заявил он.

В середине января The Wall Street Journal сообщила о намерении администрации президента США Джо Байдена попросить у конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд.

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По данным источников газеты, Вашингтон намерен продать Анкаре 40 новых самолетов и комплекты для ремонта 79 уже имеющихся у Турции F-16.

При этом решение конгресса зависит от того, одобрит ли Турция вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отмечает WSJ. Анкара заблокировала заявки двух стран из-за предоставления убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической.

Ранее Турция была участником американской программы производства F-35, но ее исключили после решения Анкары купить российскую систему ПВО С-400. В качестве компенсации США предложили Турции получить F-16, процесс закупки начался осенью 2021 года.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Турция F-16 Россия истребители США
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