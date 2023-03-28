Франция решила удвоить поставки снарядов натовского калибра для ВСУ

Минобороны Франции: Париж увеличит поставки 155-мм снарядов для ВСУ до 2 тыс. в месяц

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Франция планирует увеличить количество поставляемых Украине 155-мм снарядов в два раза, до 2 тыс. штук в месяц, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью газете Le Figaro. Он отметил, что такие объемы необходимы для предстоящего наступления ВСУ.

Кроме того, Париж также «очень скоро» поставит обещанную Украине систему ПВО SAMP/T, которая «стоит несколько сотен миллионов евро», уточнил глава французского Минобороны (цитата по Le Point).

16 марта британская The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Франция тормозит выделение Евросоюзом €2 млрд на оказание военной помощи Украине. Эти деньги ЕС собирается потратить на покупку 1 млн 155-мм снарядов для поставок Киеву и компенсации истощения запасов стран-членов.

Однако Париж требует, чтобы боеприпасы производились только оборонными предприятиями на территории ЕС, рассказали собеседники газеты. «Париж явно предпочитает расходы ЕС на собственную промышленность поддержке Украины», — добавил источник.

Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает достичь Москве целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.