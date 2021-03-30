Порошенко заявил, что лучше «жать руку, чем заглядывать в глаза Путину»

По его словам, украинским властям следует усилить оборону в Донбассе, а не отводить войска и искать мира в глазах российского президента

Петр Порошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что лучше пожимать руку президенту России Владимиру Путину, чем заглядывать ему в глаза в поисках мира. Видео выступления в Раде экс-президент разместил на своей странице в Facebook.

Такой фразой Порошенко ответил на критику со стороны депутата пропрезидентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского, который поставил в упрек Порошенко слова, которые он якобы сказал в конце телефонного разговора с Путиным в 2016 году во время обсуждения минских переговоров по Донбассу. Как следует из записи, которую в прошлом году опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач, Порошенко поздравил Путина с наступающим Днем солидарности трудящихся и закончил разговор фразой «Жму руку. Спасибо большое!», а российский президент в ответ сказал «Обнимаю. До свидания, давайте». Диалог якобы произошел 30 апреля 2015 года.

Порошенко указал, что во времена его президентства украинские военные в Донбассе «пять лет держали линию, а не отводили войска», а также «защищали каждого украинского воина». «А сейчас, после провозглашения 27 июля перемирия, только в этом году 26 погибших... Твердо убежден, что сейчас мы должны объединиться, провести заседание СНБО (Совета нацбезопасности и обороны Украины. — РБК), усилить оборону. Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира. Его там нет», — заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что украинские власти должны вернуть подразделения украинской армии на позиции, с которых они были отведены за два года, вывести на передовую контрснайперские группы, а также активизировать разведку и беспилотники. «Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира — в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять, и о том, что только перемириями можно обеспечить мир, — ошибочен», — заявил Порошенко.