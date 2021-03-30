Le Monde сообщила о расколе в ЕС из-за поставок «Спутника V»

Часть стран ЕС находят в российской вакцине только плюсы, а другие выступают против поставок препарата. Источники Le Monde утверждают, что Еврокомиссия вскоре все же начнет переговоры с РФПИ о поставках «Спутника V»

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В Европе возник политический раскол из-за поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая пока не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом пишет Le Monde.

Как отмечает газета, Европейская комиссия еще не вступила в переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который является производителем «Спутника V», однако источники издания утверждают, что в ближайшее время это должно произойти, поскольку несколько стран, прежде всего Германия, активно выступают за поставки.

Несколько высокопоставленных немецких политиков, утверждают французские журналисты, неоднократно высказывались в пользу российской вакцины, причем одобрительные слова в адрес «Спутника V» исходили преимущественно из восточной части страны. Италия, пишет издание, не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», но некоторые ее регионы также выразили свою заинтересованность, несмотря на сопротивление центральных властей.

Австрия начала переговоры на высшем уровне об открытии на своей территории завода по производству препарата, пишет газета, однако окружение канцлера Себастьяна Курца, принимавшее российских дипломатов по этому поводу, заявило, что Вена также будет ждать разрешения EMA.