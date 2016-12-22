Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания

Первый летный образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В передали для проведения летных испытаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ильюшин».

Образец передали с воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО». На летно-испытательной станции специалисты проведут комплекс аэродромных отработок Ил-112В, по итогам которых эксперты дадут заключение о готовности самолета к первому полету.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования до 5 т вооружения, техники, грузов и военнослужащих. Длина самолета — 24 м, размах крыла — 27 м, максимальная скорость — 550 км/ч. Разработка самолета ведется с 2013 года.

Новый самолет заменит Ан-26, который производился в 1960-1980-х годах. Стоимость одного Ил-112В составляет около 1 млрд руб.