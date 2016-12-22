Захарова сочла «глобальным фейком» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»

В МИДе назвали «фейком мирового уровня» доводы Великобритании о виновности России в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в ходе брифинга, передает корреспондент РБК.

По ее словам, ранее доказательства Лондон распространял через «пропагандисткую машину», неназванные источники и экспертов. Теперь началось распространение информации о том, что «бесспорные обвинения» были озвучены послом Великобритании в России Лори Бристоу в ходе его закрытого брифинга.

«Я боюсь даже предположить, что это за бесспорные доказательства вины России, если британские коллеги побоялись их озвучивать в присутствии представителей МИД России, которых не позвали на этот закрытый брифинг», — заявила Захарова.

Ранее «Коммерсантъ» опубликовал документы с брифинга британского посольства. Они были показаны представителям иностранных дипмиссий 22 марта, за четыре дня до сообщений о массовой высылке российских дипломатов более чем из 20 стран. На шести слайдах была хронология инцидента в Солсбери с 4 по 20 марта, описание нервно-паралитического средства «Новичок» и его воздействие на организм человека, перечислены «недружественные» шаги России и ответные действия Великобритании.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городке Солсбери 4 марта. По мнению Лондона, Москва причастна к инциденту.​ С 26 марта США, большинство членов ЕС, Канада, Украина начали процедуру высылки российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном из-за «дела Скрипаля».