NYT назвала наиболее рискованный вариант операции США против Ирана

NYT: среди вариантов операции США против Ирана — тайные рейды спецназа
Сюжет
Протесты в Иране
Среди вариантов военных действий против Ирана Трамп и его помощники рассматривают тайную отправку американских спецназовцев для уничтожения ядерной программы, однако этот вариант один из наиболее рискованных, пишет NYT
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президенту США Дональду Трампу в последние дни был представлен расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая проведение американскими силами рейдов, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников, глава Белого дома еще не санкционировал военную операцию и не выбрал ни один из вариантов, предложенных Пентагоном. Американский лидер по-прежнему открыт для поиска дипломатического решения, отметили чиновники, признав, что угроза военных действий была направлена на то, чтобы подтолкнуть Тегеран к переговорам. В последние дни Трамп размышлял о том, является ли смена режима приемлемым вариантом.

«Как главнокомандующий самой мощной в мире армией, президент Трамп имеет множество вариантов в отношении Ирана», — заявила представитель Белого дома Анна Келли. «Президент заявил, что надеется на то, что никаких действий не потребуется, но иранскому режиму следует заключить сделку, пока не поздно», — подчеркнула она.

Один из американских чиновников сообщил, что Трамп и его ближайшие помощники прекрасно понимают, что любая операция в Иране будет гораздо сложнее, чем в Венесуэле. Сложность и опасность для американских войск будут намного выше, а Иран — гораздо более сильный противник, чем Венесуэла, пояснил собеседник. Это признал и госсекретарь Марко Рубио, выступая в сенате.

По этой причине американский лидер все еще взвешивает все варианты. К числу наиболее рискованных чиновники относят тайную отправку американских спецназовцев для уничтожения иранской ядерной программы. Как отмечает NYT, хотя президент неоднократно заявлял, что ядерная программа Тегерана была «уничтожена», в обновленной стратегии национальной безопасности приводится более взвешенная оценка: американские бомбардировки в июне прошлого года «значительно подорвали ядерную программу Ирана».

Трамп выдвинул два требования к Ирану
Политика
Фото:ALI HAIDER / EPA / ТАСС

Другой вариант, как пишет газета, — серия ударов по военным и другим объектам, связанным с руководством страны, которые должны вызвать хаос и создать условия для смещения 86-летнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Однако неясно, кто будет управлять страной в случае смещения верховного лидера и будет ли какой-либо преемник более открыт к сотрудничеству с Соединенными Штатами, отмечает издание. Американские чиновники подчеркнули, что эти и другие варианты все еще дорабатываются и обсуждаются ближайшим окружением Трампа, но консенсуса пока нет.

На этой неделе Трамп предупредил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln — еще большая, чем в Венесуэлу. Он пригрозил: если Тегеран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем удар по иранским ядерным объектам летом прошлого года.

Рубио на слушаниях в конгрессе заявил, что на расположенных рядом с Ираном американских базах находятся 30–40 тыс. американских военных, они в пределах досягаемости иранских беспилотных средств и тактических ракет. Он подчеркнул, что США вправе нанести превентивный удар по территории Ирана в случае угрозы американским силам.

Глава иранского МИДа Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну, но подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за ядерное соглашение «на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания».

Читайте РБК в Telegram.

