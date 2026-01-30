 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана

В последние несколько дней президент США Дональд Трамп провел с иранскими властями переговоры и планирует их продолжить, заявил глава Белого дома на показе документального фильма «Мелания» в Вашингтоне.

Республиканец добавил, что у США сейчас «много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран». «Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать», — подчеркнул он.

На вопрос о том, какое послание Трамп передал иранской стороне, он ответил, что озвучил Тегерану два условия — отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Иран США Дональд Трамп
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:02
Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана Политика, 05:46
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов» Политика, 05:07
Трамп заявил, что не спал на декабрьском заседании кабмина Общество, 04:40
Bloomberg узнал, какие подарки сохранил Байден со времен президентства Политика, 04:24
В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану Политика, 03:54
Госдеп одобрил продажу Испании военного оборудования на $1,7 млрд Политика, 03:44
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Трамп заявил об отзыве сертификации всех канадских самолетов Политика, 03:09
Акции Microsoft показали самое сильное падение с 2020 года Технологии и медиа, 03:07
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы нацбезопасности Политика, 02:46
«Бэтмен» раскритиковал власти США из-за сотрудничества с ICE. Видео Общество, 02:29
Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину Политика, 02:21
Amazon начал переговоры об инвестировании $50 млрд в OpenAI Бизнес, 02:03