Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана

В последние несколько дней президент США Дональд Трамп провел с иранскими властями переговоры и планирует их продолжить, заявил глава Белого дома на показе документального фильма «Мелания» в Вашингтоне.

Республиканец добавил, что у США сейчас «много очень больших, мощных кораблей, отправляющихся в Иран». «Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать», — подчеркнул он.

На вопрос о том, какое послание Трамп передал иранской стороне, он ответил, что озвучил Тегерану два условия — отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Материал дополняется