 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти»

Рубио предрек новые протесты в Иране, если режим «не изменится или не уйдет»
Сюжет
Протесты в Иране
Иран, «вероятно, слабее, чем когда-либо», уверен госсекретарь США. Он также предупредил, что президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой право на превентивную оборону
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США вправе ударить по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе.

На расположенных рядом с Ираном американских базах находятся 30–40 тыс. американских военных, продолжил Рубио, они в пределах досягаемости иранских беспилотных средств и тактических ракет. «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал госсекретарь.

Он вместе с тем выразил уверенность, что Иран, «вероятно, слабее, чем когда-либо». Иранские власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы, поскольку экономика республика находится «в состоянии коллапса», уверен Рубио. По его мнению, демонстрации иранцев к этому дню прекратились.

«Но они вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа решить законные и последовательные жалобы народа Ирана», — резюмировал он.

The Economist узнал, что США развернули Patriot и THAAD вблизи Ирана
Политика
Фото:Lockheed Martin / Getty Images

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране. Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

28 января Трамп предупредил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln — еще большая, чем в Венесуэлу. Если Тегеран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем удар по иранским ядерным объектам, пригрозил глава Белого дома.

Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади после этого заявил, что республика вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем после 12-дневной войны прошлым летом и массовых протестов, вспыхнувших в декабре на фоне экономического кризиса.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну. Однако он подчеркнул, что Иран всегда выступал за ядерное соглашение «на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания», оно должно гарантировать права Ирана на мирные ядерные технологии и исключать наличие ядерного оружия. «Подобное оружие не имеет места в наших расчетах безопасности, и мы никогда не стремились его приобрести», — заверил Арагчи в X.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Марко Рубио Иран массовые протесты
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
WSJ рассказала о проблемах Ирана с продажей нефти
Экономика
Разведка доложила Трампу о рекордной слабости властей Ирана за 50 лет
Политика
Эксперт описал стратегию США в отношении Ирана и оценил риск эскалации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
Власти Франции арестовали танкер Grinch, шедший из России Политика, 23:08
Politico рассказало, как генсек НАТО лестью Трампу разозлил Европу Политика, 23:05
Рубио заявил, что Ленин не признал бы систему власти на Кубе Политика, 22:48
США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти» Политика, 22:48
Вдова убитого бандой Христева бизнесмена рассказала о звонке Якунину Общество, 22:43
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 22:30
Дания отправила в Гренландию советское судно Политика, 22:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06
ФРС США сохранила ставку 3,5–3,75% вопреки призывам Трампа снизить ее Инвестиции, 22:02
ЦСКА пропустил на второй минуте, но обыграл «Динамо» в матче КХЛ Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине Политика, 21:51
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 21:49
Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой Политика, 21:38