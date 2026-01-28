США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти»

Рубио предрек новые протесты в Иране, если режим «не изменится или не уйдет»

Иран, «вероятно, слабее, чем когда-либо», уверен госсекретарь США. Он также предупредил, что президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой право на превентивную оборону

Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США вправе ударить по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе.

На расположенных рядом с Ираном американских базах находятся 30–40 тыс. американских военных, продолжил Рубио, они в пределах досягаемости иранских беспилотных средств и тактических ракет. «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал госсекретарь.

Он вместе с тем выразил уверенность, что Иран, «вероятно, слабее, чем когда-либо». Иранские власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы, поскольку экономика республика находится «в состоянии коллапса», уверен Рубио. По его мнению, демонстрации иранцев к этому дню прекратились.

«Но они вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа решить законные и последовательные жалобы народа Ирана», — резюмировал он.

Причиной массовых протестов в Иране стало недовольство экономической ситуацией в стране. Тегеран обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. Сам американский лидер утверждал, что он сам себя убедил не наносить удар по Ирану после отмены ряда казней в стране. Трамп также призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи, которого обвинил в полном разрушении страны и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

28 января Трамп предупредил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln — еще большая, чем в Венесуэлу. Если Тегеран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем удар по иранским ядерным объектам, пригрозил глава Белого дома.

Замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади после этого заявил, что республика вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем после 12-дневной войны прошлым летом и массовых протестов, вспыхнувших в декабре на фоне экономического кризиса.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну. Однако он подчеркнул, что Иран всегда выступал за ядерное соглашение «на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания», оно должно гарантировать права Ирана на мирные ядерные технологии и исключать наличие ядерного оружия. «Подобное оружие не имеет места в наших расчетах безопасности, и мы никогда не стремились его приобрести», — заверил Арагчи в X.