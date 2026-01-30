Орешкин заявил о приближении старой модели глобализации к концу
Модель глобализации последнего десятилетия подошла к концу, считает замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Об этом он заявил на январских экспертных диалогах на площадке Национального центра «Россия».
По его словам, вовлечение Китая и Индии в глобальную экономику помогло обеспечить весь мир товарами и услугами. «Глобализация принесла много хорошего, но та модель, которую мы видели [последнее] десятилетие, подошла к концу», — сказал он (цитата по ТАСС).
Вместе с этим Орешкин указал, что страны «Большой семерки» постепенно теряют влияние. В качестве примера он привел демографические показатели: в странах G7 рождаются только 10% от всех детей в мире. В будущем доля экономик этих государств также снизится до 10%, считает Орешкин.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий Соединенных Штатов в Венесуэле глобализация пошла «коту под хвост». По его словам, позицию Москвы разделяет «подавляющее большинство» стран мира, в частности государства глобального Юга и Востока.
Летом прошлого года президент России Владимир Путин во время пленарного заседания саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро отмечал, что модель либеральной глобализации изживает себя. «Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков», — сказал глава государства.
Путин неоднократно заявлял о неизбежности создания многополярного мира, а также обвинял западные страны в «однополярности» и гегемонии. Так, в декабре 2023 года на форуме «Россия зовет!» он заявил, что в системе международных экономических отношений происходят необратимые изменения и на смену глобализации приходит многополярная модель.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свою очередь признал, что Европа находится под серьезным давлением, и ее «притягательная сила» ослабевает. «Мир больше не ориентируется на ценности либеральной демократии», — констатировал он.
