Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Операция США в Венесуэле нарушает международное право, из-за действий Соединенных Штатов глобализация пошла «коту под хвост». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост. Вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что позиция России относительно действий США в Венесуэле опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности стан, чьи правительства представляют интересы всего населения. По словам Лаврова, Венесуэла является именно таким государством.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек. До этого The Washington Post писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибло порядка 75 человек.

Министр подчеркнул, что позицию России разделяет «подавляющее большинство» стран мира, в частности, государства Глобального Юга и Востока.

«Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», — отметил Лавров.