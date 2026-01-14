 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
Лавров заявил, что из-за США глобализация пошла «коту под хвост»

Лавров: из-за действий США глобализация пошла «коту под хвост»
Захват Мадуро
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Операция США в Венесуэле нарушает международное право, из-за действий Соединенных Штатов глобализация пошла «коту под хвост». Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Принципы модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост. Вместо глобализации мы наблюдаем фрагментацию мирового хозяйства», — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что позиция России относительно действий США в Венесуэле опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности стан, чьи правительства представляют интересы всего населения. По словам Лаврова, Венесуэла является именно таким государством.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По информации МВД республики, в результате атаки США погибли 100 человек. До этого The Washington Post писала, что, по данным американских властей, в ходе атаки на Каракас погибло порядка 75 человек.

Как Венесуэла живет после ударов США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Министр подчеркнул, что позицию России разделяет «подавляющее большинство» стран мира, в частности, государства Глобального Юга и Востока.

«Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», — отметил Лавров.

Персоны
Анастасия Луценко
Сергей Лавров США глобализация
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
