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Политика ,  
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Картаполов и Луговой потребовали от СК проверить Чубайса

Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов (глава комитета Госдумы по обороне) и Андрей Луговой (первый заместитель председателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции) направили главе СК Александру Бастрыкину запрос с просьбой провести доследственную проверку против Анатолия Чубайса.

Они попросили проверить его служебную деятельность «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений». Речь идет о времени, когда Чубайс работал главой правления Роснано (с 2008 до 2020 год) и специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Также они попросили Генпрокурора России Игоря Краснова предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» против Чубайса.

Депутаты попросили предоставить результаты проверки и материалы в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.

Президент России Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года. За два дня до оставки Чубайс уехал из России, писал Bloomberg

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