Картаполов и Луговой потребовали от СК проверить Чубайса
Депутаты Госдумы Андрей Картаполов (глава комитета Госдумы по обороне) и Андрей Луговой (первый заместитель председателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции) направили главе СК Александру Бастрыкину запрос с просьбой провести доследственную проверку против Анатолия Чубайса.
Они попросили проверить его служебную деятельность «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений». Речь идет о времени, когда Чубайс работал главой правления Роснано (с 2008 до 2020 год) и специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Также они попросили Генпрокурора России Игоря Краснова предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» против Чубайса.
Депутаты попросили предоставить результаты проверки и материалы в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Президент России Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года. За два дня до оставки Чубайс уехал из России, писал Bloomberg.
Материал дополняется
Суд вынес приговор адвокатам Навального
Умер Дэвид Линч. Самые известные работы работы режиссера
Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Названы регионы с самыми агрессивными водителями
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов