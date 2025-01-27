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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters узнал о 25 живых заложниках у ХАМАС из 33 в списках на обмен

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Представители палестинского движения ХАМАС сообщили посредникам, что 25 из 33 израильских заложников, которых предстоит освободить, живы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в рядах ХАМАС.

«Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала посредникам список, в котором указано, что 25 из 33 израильских заложников, все еще живы», — говорится в сообщении.

Как заявил источник, Израиль получил этот список от посредников, которые участвовали в соглашении о прекращении огня в Газе.

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Cоглашение о прекращении огня, включающее в себя освобождение израильских заложников, находившихся в плену 15 месяцев в Газе, было подписано Израилем и ХАМАС в середине января 2025 года. Оно вступило в силу 19 января. Сделка также предполагает передачу тел погибших. Переговоры по перемирию велись с участием США и Катара.

В рамках соглашения ХАМАС передаст Израилю 33 заложника, в основном женщин, детей и пожилых людей, в ответ на это Израиль освободит сотни палестинских заключенных. Армия обороны Израиля покинет большую часть территории сектора Газа, за исключением Филадельфийского коридора и буферной зоны на границе с Египтом. Граждане Газы смогут вернуться в свои дома, в том числе на севере, который сильно пострадал от боевых действий.

Переговоры по второй фазе перемирия начнутся на 16-й день, в ходе этой фазы Израилю могут быть переданы заложники-мужчины и оставшиеся тела погибших. Третья фаза сделки, по заявлению экс-президента США Джо Байдена, будет направлена на восстановление Газы после войны.

В плену ХАМАС остаются 98 израильтян, включая гражданина России Александра Труфанова и жителя Донбасса Максима Харкина (по состоянию на 17 января 2025 года).

Бои между Израилем и ХАМАС начались 7 октября 2023 года. В первые 24 часа погибли около 1,2 тыс. израильтян, еще 251 были взяты в заложники. ЦАХАЛ ответила ударами по объектам ХАМАС, 27 октября началась сухопутная операция.

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Теги
Палестина Израиль палестино-израильский конфликт ХАМАС заложники
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