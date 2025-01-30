Шольц заявил, что США освободили Германию и помогли ей «стать демократией». В Кремле заявили о «линии на забвение исторической правды», которая «весьма пагубна с точки зрения последствий»

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Заявление канцлера Олафа Шольца об освобождении Германии Соединенными Штатами является «линией на забвение исторической правды», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Линия идет на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от «коричневой чумы». Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Америки взял на себя основные тяготы этого освобождения», — сказал Песков.

По его словам, именно советский народ «совершил тот самый подвиг для всего человечества», и нынешние тенденции «весьма пагубны с точки зрения последствий» и распространения нацизма в Европе.

Ранее Шольц заявил, что Германию освободили США, а также помогли ей «стать демократией». «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал он.

В 2020 году Белый дом опубликовал видеозапись с подписью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит». Позднее президент США Дональд Трамп заявил , что Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах. В одном из последних своих выступлений он сказал , что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне» и потеряла при этом почти 60 млн жизней.

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. По оценкам российского Минобороны, безвозвратные потери СССР достигли 26,6 млн человек. Это «самая большая цена за победу в борьбе с фашизмом», отмечал Песков. «Америка, действительно, помогала. Она внесла свой существенный вклад. Но есть один нюанс: Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес», — подчеркнул он.