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Политика ,  
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Кремль увидел забвение правды в словах Шольца об освобождении Германии

Шольц заявил, что США освободили Германию и помогли ей «стать демократией». В Кремле заявили о «линии на забвение исторической правды», которая «весьма пагубна с точки зрения последствий»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Заявление канцлера Олафа Шольца об освобождении Германии Соединенными Штатами является «линией на забвение исторической правды», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Линия идет на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от «коричневой чумы». Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Америки взял на себя основные тяготы этого освобождения», — сказал Песков.

По его словам, именно советский народ «совершил тот самый подвиг для всего человечества», и нынешние тенденции «весьма пагубны с точки зрения последствий» и распространения нацизма в Европе.

Ранее Шольц заявил, что Германию освободили США, а также помогли ей «стать демократией». «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал он.

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Политика
Дмитрий Песков
В 2020 году Белый дом опубликовал видеозапись с подписью: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! — Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит». Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах. В одном из последних своих выступлений он сказал, что «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне» и потеряла при этом почти 60 млн жизней.

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. По оценкам российского Минобороны, безвозвратные потери СССР достигли 26,6 млн человек. Это «самая большая цена за победу в борьбе с фашизмом», отмечал Песков. «Америка, действительно, помогала. Она внесла свой существенный вклад. Но есть один нюанс: Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес», — подчеркнул он.

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Россия Германия США Олаф Шольц Дмитрий Песков Вторая мировая война Великобритания
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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