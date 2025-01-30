Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страну освободили США, а также помогли ей «стать демократией». Его процитировала его газета Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал Шольц.

Он также выразил свое несогласие с тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его мнению, действия Маска вредят развитию демократии по всему Евросоюзу.

Бизнесмен неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а Шольца — идиотом. На предвыборном мероприятии АдГ Маск заявил, что «слишком много внимания уделяется вине за прошлое и нам нужно выйти за рамки этого», имея в виду преступления нацистов.

Менее чем через месяц, 23 февраля, в Германии пройдут выборы в Бундестаг, нижнюю палату парламента. Голосование назначили после распада «светофорной» коалиции социал-демократов, либералов и зеленых, возглавляемой Шольцем. Однако в январе Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) утвердила его в качестве своего кандидата.

В мае 2020 года США назвали победителями нацизма только себя и Великобританию. Ранее в мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны и элиты пытаются принизить роль СССР во Второй мировой войне и пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса.

В июле 2020 года американский президент Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты выиграли в двух мировых войнах.