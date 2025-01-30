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Политика ,  
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Шольц заявил, что Германию освободили США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страну освободили США, а также помогли ей «стать демократией». Его процитировала его газета Eßlinger Zeitung.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», — сказал Шольц.

Он также выразил свое несогласие с тем, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его мнению, действия Маска вредят развитию демократии по всему Евросоюзу.

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Политика
Олаф Шольц

Бизнесмен неоднократно выражал поддержку АдГ, называл эту политическую силу сторонницей «политического реализма», а Шольца — идиотом. На предвыборном мероприятии АдГ Маск заявил, что «слишком много внимания уделяется вине за прошлое и нам нужно выйти за рамки этого», имея в виду преступления нацистов.

Менее чем через месяц, 23 февраля, в Германии пройдут выборы в Бундестаг, нижнюю палату парламента. Голосование назначили после распада «светофорной» коалиции социал-демократов, либералов и зеленых, возглавляемой Шольцем. Однако в январе Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) утвердила его в качестве своего кандидата.

В мае 2020 года США назвали победителями нацизма только себя и Великобританию. Ранее в мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны и элиты пытаются принизить роль СССР во Второй мировой войне и пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса.

В июле 2020 года американский президент Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты выиграли в двух мировых войнах.

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Олаф Шольц Германия нацизм США Илон Маск
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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