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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сравнил роли США во Второй мировой войне и в конфликте на Украине

Песков: участие США во Второй мировой и в конфликте на Украине — это бизнес
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Самую большую цену в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне заплатила Россия, а не США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что для США участие во Второй мировой было «бизнесом».

«Гибель людей происходила на другом континенте. Главную тяжесть и самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатила наша страна», — сказал Песков, комментируя журналистам слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне.

США внесли свой существенный вклад, но для них «это всегда бизнес», добавил Песков. «Как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продает свои дорогие энергоресурсы европейцам, <...> размещает у себя заказы для военной промышленности, создает для своей экономики новые рабочие места», — отметил он.

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Однако Россия никогда не забудет помощь Соединенных Штатов и надеется, что и США, и Трамп разделят радость празднования 80-летия Победы, заключил пресс-секретарь.

Трамп 22 января написал на своей странице в Truth Social, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну. Политик отметил, что Россия потеряла в этой войне почти 60 млн жизней. Поэтому американский лидер считает, что окажет «очень большую услугу» России и ее руководству, заставив согласиться на сделку по Украине.

Наступивший 2025 год в России по указу президента Владимира Путина пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

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Кремль Дмитрий Песков Дональд Трамп Вторая мировая война
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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