Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выиграли в двух мировых войнах. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Трамп высказался против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, в том числе форта Брэгг, из которого США победили «в двух мировых войнах».

Глава государства пригрозил наложить вето на закон о государственной обороне, в котором, в частности, предлагается переименовать военные базы, названные генералов Конфедеративных Штатов Америки.

«Мне все равно, что говорят военные. Я должен принять решение», — сказал Трамп. «Мы выиграли две мировые войны, никто даже не знает генерала Брэгга», — заметил он.

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