Автора «санкций из ада» против России приговорили к 11 годам за коррупцию

Выступавший за санкции против России экс-сенатор Менендес получил 11 лет заключения по делу о коррупции. Он брал взятки в обмен на помощь бизнесменам, двое из которых также получили сроки. Менендес намерен обжаловать приговор

Роберт Менендес (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил 71-летнего бывшего сенатора-демократа Роберта Менендеса к 11 годам заключения по обвинению в коррупции.

«Общественность нельзя убедить в том, что взяточничество, мошенничество и предательство могут сойти вам с рук. Я не знаю, что привело вас к этому — жадность, безусловно, была частью этого», — сказал окружной судья Сидни Стайн (цитата по CNN).

Во время выступления в уде Менендес прослезился и заявил, что уже наказан. «Кроме семьи, я потерял все, что мне было дорого. <...> Для человека, который всю свою жизнь провел на государственной службе, каждый день, когда я просыпаюсь, — это наказание», — отметил он.

Выйдя из суда, бывший сенатор назвал дело против себя «политическим преследованием» и заявил, что процесс «коррумпирован до мозга костей». «Я надеюсь, что президент [Дональд] Трамп очистит выгребную яму и восстановит целостность [судебной] системы», — добавил он.

Адвокаты Менендеса попросили судью оставить его на свободе, пока он обжалует приговор.

Менендеса обвинили в получении взяток в виде золотых слитков, автомобиля Mercedes-Benz и более $550 тыс. наличными (их нашли в ходе обысков у него дома). В обмен на это, по данным обвинения, политик «оказал давление» на Минсельхоз США из-за «монополии на сертификацию халяльного мяса», которая была выгодна одному из бизнесменов, оказал военную помощь Египту и «смягчил свою критику» нарушений прав человека в стране, а также пытался вмешаться в уголовные расследования двух предпринимателей.

Прокуратура требовала приговорить Менендеса по крайней мере к 15 годам заключения и обязать его выплатить миллионы долларов в виде конфискации имущества и штрафов, «чтобы обеспечить справедливое наказание за это экстраординарное злоупотребление властью и предательство общественного доверия».

В тот же день были вынесены приговоры двум другим фигурантам дела. Застройщик Фред Дайбес получил семь лет заключения, а занимающийся сертификацией халяльного мяса Уилл Хана — восемь лет. Еще один бизнесмен, Хосе Урибе, признал себя виновным и дал показания в суде против Менендеса и двух других предпринимателей. Ему вынесут приговор позднее.

В марте перед судом предстанет также супруга Менендеса Надин. Ей предъявили обвинение вместе с мужем осенью 2023 года, однако судебный процесс был приостановлен после того, как у женщины обнаружили рак. Она не признала себя виновной.

Менендес после предъявления обвинения осенью 2023 года сложил полномочия сенатора. На тот момент он занимал пост председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США.

Менендес обвинял ФБР в искажении доказательств по своему делу для получения ордеров на обыск. По словам сенатора, ни его, ни его жены не было дома, когда проходил один из обысков.

Политик не впервые является фигурантом дела о коррупции: в 2015 году его дело касалось схемы оказания лоббистских услуг в обмен на роскошный отдых, дорогие авиабилеты и пожертвования на избирательную кампанию. Сенатору грозило 15 лет по обвинению из 12 пунктов, свою вину он отрицал. В 2017 году суд присяжных не смог вынести вердикт по делу Менендеса, обвинения против него были сняты.

Менендес выступал за введение санкций против России еще до начала военной операции на Украине. В январе 2022 года он был соавтором проекта ограничительных мер против госдолга России и банковского сектора на случай эскалации на Украине, но документ принят не был. Меры, аналогичные тем, что предлагал политик, были введены после начала Россией военной операции. Сам сенатор еще весной 2014 года попал под российские санкции.