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Автор «санкций из ада» против России обвинил ФБР в подлоге

Автор «санкций из ада» против России Роберт Менендес обвинил ФБР в подлоге
Бывшего главу комитета сената США по иностранным делам демократа Роберта Менендеса обвиняют в коррупции, в его доме прошло несколько обысков. Адвокаты утверждают, что агенты обманули судей, выдавших ордера, исказив доказательства
Роберт Менендес
Роберт Менендес (Фото: Kena Betancur / Getty Images)

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, бывший председатель комитета по иностранным делам сената демократ Роберт Менендес, один из авторов законопроектов о санкциях против России (законопроект DASKA — проект «санкций из ада»), обвинил ФБР в искажении доказательств по его делу о коррупции, пишет The New York Times со ссылкой на новые документы.

В ходе расследования с января 2022 года по сентябрь 2023 года в доме сенатора, который в то время возглавлял комитет по иностранным делам, было проведено пять обысков. В сентябре федеральная прокуратура обвинила Менендеса в получении наличных, золота и роскошного автомобиля в обмен на «политическую благосклонность».

Однако его адвокаты утверждают, что ордера на обыск были выданы мировыми судьями, которые были обмануты прокурорами. Те, по утверждению защиты, «активно искажали доказательства».

Адвокаты упомянули один из обысков, прошедших 16 июня 2022 года в доме сенатора. В обвинительном заключении указано, что в тот день обыск был проведен в доме в Энглвуд-Клиффс (Нью-Джерси), где демократ живет со своей женой Надин Менендес. Однако ни сенатора, ни его жены дома тогда не было, говорится в заявлении суда. Согласно записям, в тот день проходило заседание сената, но неясно, был ли Менендес в Вашингтоне.

По словам политика, когда он вернулся домой, обнаружил, что следователи «обшарили» ящики стола и шкафы и оставили все вещи разбросанными. «Я был шокирован, обнаружив, что мои вещи и мебель были в полном беспорядке», — рассказал Менендес. Агенты даже сломали незапертые двери, пожаловался он.

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Политика
Роберт Менендес

Согласно обвинительному заключению, у Менендеса изъяли 13 золотых слитков, роскошный Mercedes-Benz и более $550 тыс. наличными, в том числе в конвертах с отпечатками пальцев сенатора и обвиняемого в даче взятки. «Чтобы получить несколько ордеров на обыск, правительство активно искажало доказательства и скрывало ключевую оправдательную информацию, вводя в заблуждение действующих из лучших побуждений мировых судей и заставляя их выдавать ордера, которые не должны были быть выданы», — утверждают, в свою очередь, адвокаты.

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В сентябре Менендес сложил с себя полномочия главы комитета по иностранным делам в сенате. Причиной стали выдвинутые против него обвинения в коррупции. Вместо него комитет возглавил сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин.

Прокуратура считает, что Менендес хотел «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Его также обвиняют в попытках «повлиять на расследования уголовных дел против бизнесменов из Нью-Джерси» Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса. Расследование ведется с октября 2022 года. Обвинения также предъявлены его жене.

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Елена Чернышова
ФБР сенатор коррупция санкции против России
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