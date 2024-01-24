Орбан сообщил, что снимет последнюю преграду на пути Швеции в НАТО

Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года. Турция и Венгрия долго блокировали ее запрос, однако турецкий парламент в итоге одобрил заявку. Орбан также заявил, что призовет парламент проголосовать за членство Стокгольма в альянсе

Виктор Орбан (Фото: Dominika Zarzycka / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Орбан провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и пообещал призвать парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности. Об этом венгерский премьер сообщил в соцсети Х.

«Я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал он.

Накануне, 23 января, парламент Турции дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия осталась последней страной, стоящей на пути Стокгольма в альянс.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, после начала спецоперации России на Украине. Против долгое время выступали Венгрия и Турция. Анкара, в частности, требовала признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию.

Финляндия официально вступила в альянс 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор продолжала переговоры. Для вступления в блок заявку страны должны утвердить все члены НАТО (31 страна). Столтенберг выражал уверенность в том, что Швеция станет 32-м членом альянса не позднее июля.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс — «чушь». При этом потенциальное вступление Швеции в альянс Москва считает угрозой для безопасности России. В МИДе отмечали, что вступление Швеции в НАТО учитывается при стратегическом военном планировании.