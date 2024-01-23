 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о готовности ЕС к «жесткой игре» с Венгрией из-за Украины

Bloomberg: Венгрию планируют лишить права голоса в ЕС из-за позиции по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрию лишат права голоса в ЕС, если Орбан продолжит блокировать инициативы по финансированию Украины, сообщили источники Bloomberg. В Венгрии выступали против накачки Украины оружием. Москва также осуждает поддержку Киева
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters)

Лидеры Евросоюза готовы вести «жесткую игру» с Венгрией, если премьер-министр страны Виктор Орбан продолжит блокировать пакет поддержки для Украины в размере €50 млрд на внеочередном саммите ЕС на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство напоминает, что ранее Венгрия выступила против предложения ЕС создать новый фонд для предоставления срочной военной помощи Украине, а также наложила вето на выделение Киеву €50 млрд в течении следующих четырех лет.

Источники Bloomberg сообщили, что все страны ЕС, за исключением Венгрии, выразили готовность утвердить финансирование Киева на саммите 1 февраля. Если же Обран продолжит блокировать инициативу, оставшиеся 26 стран ЕС примут решение без него: Венгрию лишат права голоса как государства — члена ЕС. Подготовка к такому сценарию ведется давно, уточнили собеседники агентства.

Потенциальный резервный вариант, по их словам, заключается в отправке Украине средств из внебюджетных фондов ЕС под национальные государственные гарантии. Об этом же ранее сообщали источники Financial Times.

Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине
Политика
Петер Сийярто

Осенью 2023 года Еврокомиссия (ЕК) представила пакет помощи для Украины на €50 млрд (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд), рассчитанный на четыре года. Однако на саммите ЕС 15 декабря премьер-министр Венгрии наложил вето на выделение этой суммы.

Решение венгерских властей во многом объясняется их собственным конфликтом с Евросоюзом. По данным Politico, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта, перед тем как согласовать обновленный бюджет союза. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за разногласий с этой страной.

Ранее Bloomberg сообщал, что в ЕС обсуждают новый пакет санкций против России, введение которого планируется к 24 февраля этого года. В нем возможны расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и мер против возможного обхода санкций.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Пакет помощи для Украины планировали утвердить еще в прошлом году, однако Венгрия последовательно выступала против поддержки Киева в военном плане. «Венгрия не желает участвовать в каком-либо решении, направленном на это (военную помощь Украине. — РБК)», — заявил накануне министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он настаивает, что военным путем решить конфликт на Украине невозможно и считать стратегию Европы в этом отношении успешной нельзя.

Россия осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Российский президент Владимир Путин говорил, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».


 

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия финансирование саммит ЕС военная помощь Военная операция на Украине Виктор Орбан
Материалы по теме
Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине
Политика
WSJ узнала о новом плане ЕС по помощи Украине в обход Венгрии
Политика
Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 13:32
Главы МИД Евросоюза поддержали налог на сверхприбыль от активов России Политика, 13:29
Минобороны сообщило о групповом ударе по производителям оружия на Украине Политика, 13:24
«Энергия» показала проект космоплана для российской орбитальной станции Общество, 13:19
Лучший новичок НХЛ пропустит еще шесть недель из-за перелома челюсти Спорт, 13:18
Штаб Надеждина отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей Политика, 13:15
Сделки с управляющей компанией ПИФа: в чем риски для контрагента Pro, 13:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Манчестер Юнайтед» поздравил Андрея Канчельскиса с днем рождения Спорт, 13:11
Песков назвал прерогативой правительства решение о валюте экспортеров Политика, 13:11
Что будет с ценами на вторичное жилье в Москве в 2024 году ЖБК Недвижимость, 13:07
Россиянин поднялся на четыре позиции в рейтинге UFC после «скучного боя» Спорт, 13:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:57
CNN узнал об израильском предложении лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа Политика, 12:54
«Кризис закончился». Почему цены на газ в ЕС падают и чего ждать дальше Pro, 12:51