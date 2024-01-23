Bloomberg узнал о готовности ЕС к «жесткой игре» с Венгрией из-за Украины

Венгрию лишат права голоса в ЕС, если Орбан продолжит блокировать инициативы по финансированию Украины, сообщили источники Bloomberg. В Венгрии выступали против накачки Украины оружием. Москва также осуждает поддержку Киева

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters)

Лидеры Евросоюза готовы вести «жесткую игру» с Венгрией, если премьер-министр страны Виктор Орбан продолжит блокировать пакет поддержки для Украины в размере €50 млрд на внеочередном саммите ЕС на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство напоминает, что ранее Венгрия выступила против предложения ЕС создать новый фонд для предоставления срочной военной помощи Украине, а также наложила вето на выделение Киеву €50 млрд в течении следующих четырех лет.

Источники Bloomberg сообщили, что все страны ЕС, за исключением Венгрии, выразили готовность утвердить финансирование Киева на саммите 1 февраля. Если же Обран продолжит блокировать инициативу, оставшиеся 26 стран ЕС примут решение без него: Венгрию лишат права голоса как государства — члена ЕС. Подготовка к такому сценарию ведется давно, уточнили собеседники агентства.

Потенциальный резервный вариант, по их словам, заключается в отправке Украине средств из внебюджетных фондов ЕС под национальные государственные гарантии. Об этом же ранее сообщали источники Financial Times.

Осенью 2023 года Еврокомиссия (ЕК) представила пакет помощи для Украины на €50 млрд (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд), рассчитанный на четыре года. Однако на саммите ЕС 15 декабря премьер-министр Венгрии наложил вето на выделение этой суммы. Решение венгерских властей во многом объясняется их собственным конфликтом с Евросоюзом. По данным Politico, Венгрия настаивала, чтобы ЕС разблокировал больше средств для Будапешта, перед тем как согласовать обновленный бюджет союза. Брюссель в 2022 году приостановил передачу Венгрии приблизительно €30 млрд из-за разногласий с этой страной.

Ранее Bloomberg сообщал, что в ЕС обсуждают новый пакет санкций против России, введение которого планируется к 24 февраля этого года. В нем возможны расширение санкционных списков, усиление торговых ограничений и мер против возможного обхода санкций.

Пакет помощи для Украины планировали утвердить еще в прошлом году, однако Венгрия последовательно выступала против поддержки Киева в военном плане. «Венгрия не желает участвовать в каком-либо решении, направленном на это (военную помощь Украине. — РБК)», — заявил накануне министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он настаивает, что военным путем решить конфликт на Украине невозможно и считать стратегию Европы в этом отношении успешной нельзя.

Россия осуждает поставки оружия Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Российский президент Владимир Путин говорил, что Украина — не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».