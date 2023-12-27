FT узнала о плане ЕС для выделения Украине €20 млрд в обход вето Венгрии

FT: в ЕС подготовили план для выделения Украине до €20 млрд в обход вето Венгрии

Венгрия заблокировала выделение Украине €50 млрд, и ЕС ищет способы обойти ее вето. Среди вариантов — взять до €20 млрд в долг под гарантии стран-членов союза. Путин отмечал, что без помощи Запада Украина продержится неделю

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Так в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере €50 млрд на четырехлетний срок.

По данным собеседников издания, страны ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом объединения, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов необходимую Киеву сумму. Подобную схему уже использовали во время пандемии коронавируса, чтобы предоставить странам ЕС до €100 млрд.

Использование такого варианта не потребует одобрения со стороны всех стран-членов Евросоюза в отличие от того плана, который не поддерживает Венгрия. В данном случае участие примут страны с высокими кредитными рейтингами. В некоторых из них, например, Германии и Нидерландах, потребуется получить одобрение парламентов для предоставления гарантий.

В числе недостатков плана источники FT назвали то, что он не будет подразумевать выделение грантов. Как еще один запасной вариант рассматривается предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов — по аналогичной схеме в этом году она получила €18 млрд.

Собеседники газеты отметили, что приоритетным вариантом для ЕС остается согласование финансирования в размере €50 млрд. По их словам, в том или ином виде Брюссель пообещал предоставить Киеву помощь не позднее марта.

При этом если 1 февраля, когда страны-члены снова будут обсуждать выделение Украине средств, удастся достичь консенсуса, то это гарантирует выделение Киеву почти $900 млн (€816 млн на момент публикации) от Международного валютного фонда. С этой помощью страна избежит экономических проблем, для решения которых ей бы пришлось начать печатать деньги, указывает FT.

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Венгрия в середине декабря повторно заблокировала выделение Украине €50 млрд. Будапешт указывал, что готов снять вето, если ЕС разморозит средства его поддержки (около €30 млрд), которые были заблокированы из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Союз пока решил выделить Венгрии чуть более €10 млрд, поскольку там пришли к выводу, что страна выполнила условия Хартии основных прав ЕС, касающиеся независимости судебной системы, и может получить часть средств.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что она получит указанную сумму, даже несмотря на блокировку финансирования Венгрией.

Президент Владимир Путин в октябре отмечал, что «украинская экономика без внешней подпитки существовать» не сможет, а если Запад перестанет поддерживать страну, то она продержится только неделю. По его словам, украинский бюджет «внешне» сбалансирован, «макроэкономические показатели более-менее выравнены», но все это благодаря «ежемесячным многомиллиардным вливаниям».