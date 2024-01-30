 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Залужный ответил фотографией на слухи о своей отставке

Главком ВСУ Залужный выложил фотографию с НГШ Украины после слухов об отставке
Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Залужный и Сергей Шаптала
Валерий Залужный и Сергей Шаптала (Фото: vzaluzhnyi / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой на фоне слухов о своей отставке. Снимок был опубликовал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

На фотографии военные сидят рядом в зеленых кофтах с надписью «ARMY Ukraine». Главком не сопроводил публикацию каким-либо описанием.

29 января «Интерфакс-Украина», Censor.net и несколько депутатов Верховной рады сообщили, что президент Владимир Зеленский собирается или уже отправил в отставку Залужного. Вероятным претендентом на пост главкома называли главу военной разведки Кирилла Буданова.

«Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда», — написало на этом фоне украинское Минобороны в телеграм-канале. В министерстве не уточнили, что именно опровергают.

Порошенко заявил о шоке в ЕС из-за слухов об увольнении Залужного
Политика
Петр Порошенко

Позднее в тот же день с опровержением отставки Залужного выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он сказал, что «президент не увольнял главкома». Сам украинский лидер никак не упомянул Залужного в своем ежедневном обращении.

30 января «Зеркало недели» сообщило, что днем ранее у Зеленского и Залужного прошла встреча, на которой президент предложил главкому уйти в отставку. По словам собеседников издания из окружения главы государства и генерала, Залужный ответил, что «это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», и не стал писать рапорт об отставке.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Залужный был назначен на пост главкома ВСУ в 2021 году. Украинские и западные СМИ, в том числе «Украинская правда», начали сообщать о его конфликте с Зеленским осенью 2023 года. Тогда главком написал статью для The Economist, в которой заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные. Зеленский в своих публичных выступлениях не согласился с такой оценкой ситуации.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Персоны
Валерий Залужный отставка слухи Генштаб Украины
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
«Зеркало недели» узнало о предложении Зеленского Залужному покинуть пост
Политика
Порошенко заявил о шоке в ЕС из-за слухов об увольнении Залужного
Политика
Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Россия осталась девятой в медальном зачете ОИ-2022 после лишения золота Спорт, 13:04
Под Иркутском энергетики обнаружили очередную нелегальную майнинг-ферму Крипто, 12:59
Лавров опроверг заявления, что Прибалтика может быть «следующей» Политика, 12:58
Депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов из России Общество, 12:55
В Кремле заявили о несогласии с решением о дисквалификации Валиевой Спорт, 12:46
В Москве нашли мертвым писателя Ивана Оганова Общество, 12:43
Драматурга Александра Гельмана сбила машина Общество, 12:39
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Игроки FMCG-рынка хотят прибавить обороты: что может расстроить их планы Pro, 12:38
Как юристы помогают бизнесу работать в условиях западных санкций Отрасли, 12:35
Politico сообщило о риске «судного дня» для Киева без помощи Запада Экономика, 12:35
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 12:30
В России запустят производство нового отечественного автобренда XCITE Бизнес, 12:30
В рамках реновации в Щукино возведут дом по индивидуальному проекту Город, 12:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:23