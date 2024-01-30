Залужный ответил фотографией на слухи о своей отставке
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой на фоне слухов о своей отставке. Снимок был опубликовал на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
На фотографии военные сидят рядом в зеленых кофтах с надписью «ARMY Ukraine». Главком не сопроводил публикацию каким-либо описанием.
29 января «Интерфакс-Украина», Censor.net и несколько депутатов Верховной рады сообщили, что президент Владимир Зеленский собирается или уже отправил в отставку Залужного. Вероятным претендентом на пост главкома называли главу военной разведки Кирилла Буданова.
«Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда», — написало на этом фоне украинское Минобороны в телеграм-канале. В министерстве не уточнили, что именно опровергают.
Позднее в тот же день с опровержением отставки Залужного выступил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он сказал, что «президент не увольнял главкома». Сам украинский лидер никак не упомянул Залужного в своем ежедневном обращении.
30 января «Зеркало недели» сообщило, что днем ранее у Зеленского и Залужного прошла встреча, на которой президент предложил главкому уйти в отставку. По словам собеседников издания из окружения главы государства и генерала, Залужный ответил, что «это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать», и не стал писать рапорт об отставке.
Залужный был назначен на пост главкома ВСУ в 2021 году. Украинские и западные СМИ, в том числе «Украинская правда», начали сообщать о его конфликте с Зеленским осенью 2023 года. Тогда главком написал статью для The Economist, в которой заявил, что бои на Украине зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные. Зеленский в своих публичных выступлениях не согласился с такой оценкой ситуации.
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