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FT узнал о плане ЕС ударить по экономике Венгрии из-за помощи Украине

FT: ЕС подорвет экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Украине

Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется снять вето на выделение €50 млрд помощи Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в ЕС.

В документе изложена стратегия, направленная на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты страны и снижение инвестиционной привлекательности, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту». К этому плану прибегнут, если премьер Виктор Орбан выполнит свое обещание и снова заблокирует решение о выделении Украине экономической помощи на саммите 1 февраля.

Если Орбан не отступит, другие лидеры стран ЕС должны будут публично заявить о полном прекращении финансирования Венгрии, чтобы «напугать рынки». Главы государств и правительств сообщат, что «в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии <...> они не могут себе даже представить» возможность предоставления Будапешту средств ЕС. Без этого финансирования европейские и международные компании могут потерять интерес в инвестировании в Венгрию, говорится в документе; Мера спровоцирует увеличение бюджетного дефицита и падение курса валюты.

Янош Бока, министр Венгрии по делам ЕС, заявил FT, что его страна «не поддается давлению».

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