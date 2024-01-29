В Венгрии назвали шантажом угрозы Евросоюза в вопросе помощи Украине
Венгрия не поддастся на шантаж Евросоюза в вопросе выделения помощи Украине, заявил министр страны по делам ЕС Янош Бока, комментируя публикацию Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт.
«Венгрия не поддастся шантажу! <…> Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — написал Бока на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По словам министра, Венгрия «не связывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». «Венгрия принимала и будет конструктивно участвовать в переговорах», — подчеркнул он.
Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в Евросоюзе, сообщила, что ЕС планирует подорвать экономику Венгрии и заблокировать выделение ей средств из европейских фондов, если страна снова заблокирует выделение Украине экономической помощи на саммите 1 февраля. Стратегия направлена на «экономические слабости» Венгрии, ослабление валюты страны и снижение инвестиционной привлекательности, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту».
По данным FT, если венгерский премьер Виктор Орбан заблокирует помощь Украине, другие лидеры стран ЕС должны будут публично заявить о полном прекращении финансирования Венгрии. Главы государств и правительств сообщат, что «в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии <...> они не могут себе даже представить» возможность предоставления Будапешту средств ЕС.
Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что лидеры Евросоюза приготовились вести «жесткую игру» с Венгрией. По данным агентства, если Орбан заблокирует помощь Украине, Венгрию лишат права голоса как государства — члена ЕС. Подготовка к такому сценарию ведется давно, уточнили собеседники агентства.
Россия осуждает как финансовую, так и военную помощь Украине, заявляя, что она не изменит ход боевых действий.
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