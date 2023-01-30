Близ Днепра прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве, услышанном жителями Днепра до воздушной тревоги. Взрыв, вероятно, произошел не в самом городе, а в Днепропетровской области, отмечает «Страна»

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Жители Днепра услышали взрыв, пишут портал «Страна» и телеканал ТСН. Последний со ссылкой на местных жителей отмечает, что он был мощным и раздался до объявления воздушной тревоги.

Портал со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрыв произошел в области, местные сообщества опубликовали снимки поднимающихся клубов дыма.

Сирены воздушной тревоги включили помимо Днепропетровской области в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, а также контролируемых Украиной частях республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

На Украине регулярно объявляют воздушную тревогу с середины октября. Тогда российские военные начали наносить удары по энергоинфраструктуре страны. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, вину за который Москва возложила на Киев, украинские власти обвинения отрицали.

В ночь на 30 января сирены включили в шести регионах страны, после чего некоторые региональные власти рассказали об ударах. В Харькове, по предварительным данным властей города, ракета С-300 попала в жилой дом, один человек погиб, трое пострадали.

Вечером 14 января в Днепре обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли 35 человек. В офисе украинского президента затем сообщили, что ракету, упавшую на дом, сбили системы ПВО, но затем опровергли эти данные. Кремль заверил, что военные России не наносят ударов по жилым домам, а обрушение подъезда связано с результатом работы ПВО.