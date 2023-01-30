Эксперт Bloomberg напомнил о «военных фиаско» Запада при оценке Украины

Эксперт Bloomberg напомнил о «военных фиаско» Запада при оценке перспектив СВО на Украине

Есть основания для беспокойства, когда, оставаясь безнаказанными за свои «катастрофические промахи», многие представители Запада снова поддерживают одну из сторон конфликта, пишет аналитик Bloomberg

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При оценке перспектив конфликта на Украине Запад должен вспомнить о своих «военных фиаско», которые опустошили целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет аналитик издания Bloomberg Панкадж Мишра.

По его словам, правительства западных стран сегодня извлекают выгоду из широкого консенсуса среди аналитических центров и СМИ, что в конфликте на Украине «решающее значение для обеспечения территориальной целостности и будущего Украины как суверенного государства играет поражение России».

«Возможно, это правильно. Но любая вера в то, что наши политические и медийные элиты принимают правильные решения и действуют мудро, должна быть связана с воспоминаниями об их послужном списке за последние годы», — отмечает Мишра.

Он отметил, что ранее лидеры Запада шли навстречу «легко прогнозируемым катастрофам» в сопровождении «поддерживающего хора СМИ», которые «заглушали или намеренно делегитимизировали» голоса несогласных.

Нет никакой уверенности в том, что население США и союзников поддерживает углубление конфронтации с Россией, пишет Мишра.

«В Индии, предположительно, являющейся союзником Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов обвиняют в конфликте на Украине НАТО или США, а не Россию», — говорится в статье.

Эксперт Bloomberg указал на то, что правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем направить в зону конфликта более совершенное оружие.

«Есть веские основания для беспокойства, когда, все еще оставаясь безнаказанными за свои катастрофические промахи, многие представители интеллектуально-промышленного комплекса Запада снова поддерживают военную интервенцию», — заключил Мишра.

В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента Джон Кирби заявил, что США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.

По его словам, Вашингтон не ожидает, что в течение зимы российская армия прекратит огонь.

США выделили Украине помощь на сумму $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ. Пакет включает, в частности, 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 500 противотанковых ракет, 100 бронетранспортеров M113 и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.

Помимо этого США и Германия 25 января договорились поставить Киеву 31 танк Abrams и 112 танков Leopard (включая немецкие танки от союзников). Великобритания пообещала передать Украине Challenger 2, а Франция — AMX-10 RC.

Власти России заявляют, что поставка такой техники Украине кардинально не изменит ход боевых действий, но может «затянуть ситуацию» в зоне военной операции.