Эксперт Bloomberg напомнил о «военных фиаско» Запада при оценке Украины
При оценке перспектив конфликта на Украине Запад должен вспомнить о своих «военных фиаско», которые опустошили целые регионы Азии, Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет аналитик издания Bloomberg Панкадж Мишра.
По его словам, правительства западных стран сегодня извлекают выгоду из широкого консенсуса среди аналитических центров и СМИ, что в конфликте на Украине «решающее значение для обеспечения территориальной целостности и будущего Украины как суверенного государства играет поражение России».
«Возможно, это правильно. Но любая вера в то, что наши политические и медийные элиты принимают правильные решения и действуют мудро, должна быть связана с воспоминаниями об их послужном списке за последние годы», — отмечает Мишра.
Он отметил, что ранее лидеры Запада шли навстречу «легко прогнозируемым катастрофам» в сопровождении «поддерживающего хора СМИ», которые «заглушали или намеренно делегитимизировали» голоса несогласных.
Нет никакой уверенности в том, что население США и союзников поддерживает углубление конфронтации с Россией, пишет Мишра.
«В Индии, предположительно, являющейся союзником Запада, недавний опрос показал, что больше респондентов обвиняют в конфликте на Украине НАТО или США, а не Россию», — говорится в статье.
Эксперт Bloomberg указал на то, что правительства США и Великобритании едва проинформировали своих граждан, прежде чем направить в зону конфликта более совершенное оружие.
«Есть веские основания для беспокойства, когда, все еще оставаясь безнаказанными за свои катастрофические промахи, многие представители интеллектуально-промышленного комплекса Запада снова поддерживают военную интервенцию», — заключил Мишра.
В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента Джон Кирби заявил, что США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы.
По его словам, Вашингтон не ожидает, что в течение зимы российская армия прекратит огонь.
США выделили Украине помощь на сумму $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ. Пакет включает, в частности, 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 500 противотанковых ракет, 100 бронетранспортеров M113 и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.
Помимо этого США и Германия 25 января договорились поставить Киеву 31 танк Abrams и 112 танков Leopard (включая немецкие танки от союзников). Великобритания пообещала передать Украине Challenger 2, а Франция — AMX-10 RC.
Власти России заявляют, что поставка такой техники Украине кардинально не изменит ход боевых действий, но может «затянуть ситуацию» в зоне военной операции.