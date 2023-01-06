Кирби: США не видят перспектив прекращения огня на Украине в ближайшие месяцы

В Белом доме заявили об отсутствии перспектив прекращения огня на Украине

Фото: Kevin Lamarque/Reuters

США не видят перспектив прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента Джон Кирби на брифинге. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, Вашингтон не ожидает, что в течение зимы российская армия прекратит огонь. «Я не стану рассуждать об их тактических планах, однако они продолжают наступать, и мы считаем, что это продолжится в ближайшие месяцы», — заявил Кирби, объясняя важность очередного пакета поддержки Киева.

США выделили Украине помощь на сумму $3 млрд, из них $225 млн рассчитано на долгосрочное укрепление военного потенциала страны и модернизацию ВСУ. Пакет включает, в частности, 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 500 противотанковых ракет, 100 бронетранспортеров M113 и боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.

Кирби считает, что весь пакет помощи соответствует нуждам украинской армии. В частности, БМП Bradley будут особенно полезны в продолжающихся тяжелых боях в преимущественно сельских районах восточной части Украины, отметил он.