Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

По словам президента, решение будет приниматься после того, как «люди скажут свое слово»

Владимир Путин (Фото: Президент.рф)

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями общественности.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал Путин, слова которого приводит «РИА Новости». «И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — добавил он.

Внести поправки в Конституцию Путин предложил в послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января. В частности, он предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.