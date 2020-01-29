Конституция и индексация: решаются ли проблемы работающих пенсионеров

Включение нормы об индексации пенсий в Конституцию не означает автоматического решения проблемы низких доходов пожилых россиян и уже породило множество вопросов

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Россия готовится изменить Конституцию. Думаю, что с точки зрения социальных гарантий самый важный момент в этом процессе — внесение в Основной закон страны принципов формирования пенсионной системы и постулата об обязательной индексации пенсий. Почти сразу началась дискуссия о том, распространится ли эта конституционная норма и на работающих пенсионеров. Неясность в этом вопросе показывает, что гарантия индексации пенсионных выплат через Конституцию не самый простой путь, хотя возобновление индексации работающим пенсионерам стало бы в российских условиях абсолютно верным решением.

Теневые пенсионеры

Как известно, в советские времена работающим пенсионерам, за исключением военнослужащих, пенсия не полагалась. Однако распад СССР повлек за собой кардинальные изменения социально-экономической ситуации. Демографические процессы, расширение теневой экономики, расслоение населения на богатых и бедных — все это лишило советскую пенсионную модель устойчивости. В 90-х годах прошлого века появилось новое законодательство, которое предполагало выплаты всем обладателям статуса пенсионера — даже если человек продолжал работать. При этом обеспечивалась и регулярная индексация, хотя и не всегда соразмерно индексу потребительских цен.

Новый этап развития пенсионной системы России начался в 2014 году. Изменения внешнеполитической ситуации, девальвация рубля и рецессия привели к возникновению бюджетных проблем. Отчасти их решили за счет неполной индексации страховых и военных пенсий, моратория на передачу пенсионным фондам страховых взносов (пенсионных накоплений) и отказа от индексации выплат работающим пенсионерам. Впрочем, это позволило лишь временно сократить дефицит ПФР.

Из-за прекращения индексации в 2015–2016 годах серьезно изменился формат занятости пенсионеров. Количество официальных работников в старших возрастах сократилось с 15,3 млн до 9,9 млн. Сейчас таких насчитывается 9,7 млн человек. Треть работающих пенсионеров перешла в режим теневой занятости, что дало для бюджета эффект, обратный ожидаемому. Только в 2020 году ПФР сэкономит около 400 млрд руб. на индексации, но при этом из-за сокращения официальной занятости не получит страховых взносов на сумму не менее полутриллиона рублей. Еще по 200 млрд руб. из-за перехода в теневую занятость не получат другие внебюджетные фонды и бюджеты регионов и муниципалитетов. И это лишь за один год. Экономия на ограничении индексации перекрывается недополученными страховыми взносами.